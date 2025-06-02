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世界健身公告更名為「世界健身股份有限有公司」今年底全台目標150店

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
世界健身董事長柯約翰。聯合報系資料照片／記者宋健生攝影
世界健身董事長柯約翰。聯合報系資料照片／記者宋健生攝影

台灣第一大健身連鎖品牌世界健身-KY（2762）2日公告，配合啟動全球投資計畫，公司名稱正式變更為「世界健身股份有限公司」，英文名稱則為「World Gym Corporation」，今年台灣市場預計展店15至20家，目標全台分店數達150店。

世界健身去年完成美國World Gym International（WGI）收購後，加速推進全球擴張策略。

世界健身股東常會上月通過變更公司名稱之後，接獲註冊地英屬開曼群島核准變更登記。董事長柯約翰表示，今年是世界健身的全球投資元年，除了台灣市場之外，全球布局將深化亞洲及北美、澳洲版圖。

柯約翰表示，新名稱不僅強化品牌在國際市場的辨識度，亦彰顯公司從台灣領導品牌轉型為全球健身產業領導者的決心。世界健身稍早宣布，品牌將首次跨出台灣、進軍泰國，目標在這個快速發展的國家開設100家分店。

柯約翰表示，泰國子公司預計今年底啟動投資，他強調，泰國擁有超過7,000萬人口，且人口年齡結構較為年輕，健身滲透率低於3%，是具有顯著成長潛力的市場，預計明年第一波先開出5家分店。

另外，今年全球門市總部，也將從271家一舉突破300家，年營收目標拚10%至15%成長。受惠於全台據點穩健增長，以及第1季新開幕分店助攻，世界健身累計前四月合併營收達34.48億元、年增9.6%。

柯約翰表示，世界健身在全球布局策略，將採加盟和直營雙軌並進，其中亞洲市場確定將由泰國打頭陣，成為台灣以外首個展開直營據點的市場，後續也看好日本、韓國市場，並評估投資的可行性。

隨著近期新台幣升值、雙北世界壯年運動會圓滿落幕、2025年進入超高齡社會，以及AI數位工具的應用與導入等，柯約翰預期，這股趨勢將有助於驅動台灣健身產業的內需消費，和開發更廣大的投資健康族群。

泰國 健身

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