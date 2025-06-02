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皇翔總座廖宇祥砸8.4億買自家豪宅「皇翔御琚」 每坪單價250萬元
皇翔建設（2545）2日公告，出售位於台北市信義區豪宅「皇翔御琚」1戶及4個坡道平面式停車位予關係人，交易人為皇翔總經理廖宇祥，交易總金額為8.44億元，其中包含車位總價4,000萬元，房地面積約321.76坪，若扣除車位，換算每坪單價250萬元。
皇翔副總游玉華表示，該案預計最快6月底，最慢7月初可完成交屋入帳。
據實價登錄，「皇翔御琚」近一年成交均價每坪217.95萬元，平均成交均價239.97萬元，歷史最高價為291.08萬元。
大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶指出，該案為信義計畫區指標級豪宅，社區周邊商業機能卓越，並有臨近台北101大樓優勢，地段卓越之下，目前豪宅實價站穩200萬元，但此案目前由於屋齡已並非新成屋，且同價位在北市仍有其他豪宅品牌可供選擇，目前此案由自家人以較高價位入手，頗有為社區價位「定錨」意味。
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