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全家公告潘進丁卸任董事 仍續任全家會長一職

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導

全家（5903）2日公告公司法人董事代表人異動，原董事潘進丁、張仁敦基於自身意願和規劃卸下董事職務，並由吳勝福、黃君毅接任。

全家表示，本次董事代表人調整，乃係原任董事潘進丁與張仁敦生涯規劃考量之安排，並已圓滿完成經驗責任傳承予新世代經營團隊。未來潘進丁與張仁敦將仍持續擔任全家便利商店集團會長與副會長的職位，穩健支持集團整體發展。

全家目前董事結構，日商全家便利商店(股)公司之法人代表占六席董事，包括全家董事長葉榮廷、全家總經理薛東都、加藤健和桐山寬史。原董事潘進丁、張仁敦則由吳勝福、黃君毅接任。

潘進丁出生於1951年，於1988年引進全家便利商店並前後擔任總經理及董事長，帶領公司28年發展出以便利商店為核心的流通集團，使其坐穩超商老二的地位，主導物流、資訊系統和鮮食工廠等建設，並成功扭轉全家虧損局面。

2015年，潘進丁將董事長一職交給葉榮廷，總經理職位交由薛東都接任，自己與張仁敦升任會長和副會長，推動全家向集團化發展。潘進丁當時表示，未來成長動能將來自便利商店本業的競爭力提升與水平事業的擴展。

超商 董事長 全家便利商店

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