潘進丁退出全家董事會 續任會長支持集團發展

全家今天公告，原任法人董事的全家會長潘進丁和副會長張仁敦退出董事會，改派全家執行副總經理吳勝福和全家副營運長黃君毅擔任法人董事。全家表示，2人因生涯規劃完成經驗傳承，未來仍將持續以會長與副會長身分支持集團發展。

全家去年改選董事，由大股東日商全家便利商店拿下6席董事，包括潘進丁、張仁敦、全家董事長葉榮廷、全家總經理薛東都，以及加藤健和桐山寬史。全家此次公告，則是調整法人董事潘進丁和張仁敦，改派吳勝福和黃君毅擔任。

目前全家股權結構中，日商全家便利商店持股約45%，為最大股東。

潘進丁於1951年出生，1988年自日本引進全家便利商店，歷任全家總經理、董事長，主導物流、資訊系統以及鮮食工廠等建置，帶領全家在競爭激烈的超商市場中由虧轉盈，奠定全台第2大超商品牌地位。

2015年潘進丁將全家董事長交棒給當時的執行副總經理葉榮廷，張仁敦也將總經理一職交由當時的副總經理薛東都擔任。潘進丁及張仁敦則升任會長、副會長，此番布局讓全家朝集團化發展更具靈活調度。

全家表示，此次董事代表人調整，是因原任董事潘進丁與張仁敦生涯規劃考量的安排，並已圓滿完成經驗責任傳承給新世代經營團隊。未來潘進丁與張仁敦仍將持續擔任全家便利商店集團會長與副會長的職位，支持集團整體發展。