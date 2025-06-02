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裕隆總經理許國興 接任納智捷董事長

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
裕隆汽車總經理許國興接任納智捷董事長。聯合報系資料照片／記者黃義書攝影
裕隆汽車總經理許國興接任納智捷董事長。聯合報系資料照片／記者黃義書攝影

裕隆集團（2201）調整組織與人事異動，旗下裕隆汽車代子公司納智捷2日發布重訊公告，納智捷董事長左自生職務調整，由裕隆汽車總經理許國興接任，6月2日正式生效。

裕隆集團表示，現任鴻華先進（2258）副董事長左自生，在本次人事異動，也晉任裕隆集團決策委員，持續借重其汽車領域專業長才，協助執行長嚴陳莉蓮決策集團重大策略方向，原本被稱為裕隆五人決策小組，也在左自生成為集團決策委員會打破五人的規格。

許國興在上周的股東會中才強調，裕隆集團將強化集團資源整合，今日的人事案即有進一步的進度。由於裕隆將為三菱代工生產電動車、出口至澳洲、紐西蘭，同時裕隆也是納智捷電動車的代工廠商，由許國興接任納智捷董事長，強化品牌端與工廠端的溝通，更有助於裕隆集團的資源整合與效益。

裕隆公司表示，裕隆集團持續發展自主品牌價值鏈，本次高階職務調動，將持續借重左自生與許國興兩位高階在集團服務超過40年，具備豐富汽車價值鏈的專長及經驗，協助裕隆集團汽車價值鏈營運與業務發展，在推動新能源車型開發任務能起到整合、協調與溝通效率的積極作用，持續為推動電動車新產品布局做好準備。

裕隆集團 董事長 納智捷

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