六都5月買氣寫史上同期最慘 新北市逆勢突圍、這區超猛「一人救全村」

六都今年5月的買賣移轉棟數已揭曉，分別為台北市1,732棟，月減18.4%、年減42.9%；新北市4,816棟，月增26.6%、年減27.4%；桃園市3,266棟，月減5.9%、年減23.6%；台中市3,390棟，月增5.7%、年減31.1%；台南市1738棟，月減1.7%、年減38.9%；高雄市2,254棟，月減10%、年減56.6%。

總計六都5月共1,7196棟，月增1.9%、年減36.1%，寫自2011年以來5月同期新低。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，5月買賣移轉棟數較上月微增，得益於新北市、台中市逆勢衝高，也是「唯二」月增率正成長的都會區。

值得注意的是，新北市5月買賣移轉量月增26.6%，關鍵在於土城區的指標新案完工，土城區總戶數逾1,600戶的金城舞系列案「世界花園」，3月取得使照後陸續交屋，使土城區5月的買賣移轉戶數較上月暴增近千棟，不僅帶動新北市的整體量能，也助攻六都5月買賣移轉棟數較上月微增。

台中市則是因北屯區、太平區等地交屋量回穩，加上相對平價的海線，持續吸納首購買氣，且沙鹿區、梧棲區等地，仍處於完工交屋的高峰期，單單沙鹿，5月的量能就比4月大增上百戶，使台中市5月的買賣移轉棟數繳出單月正成長的成績單。

六都當中，台北市、桃園市、台南市及高雄市等四都，均年月雙減，且與去年同期相比，六都量能大減近萬棟，為2011年以來的5月同期最低量，顯示都會區買氣仍趨於保守。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，由於房屋買賣的行政流程大約1~2個月，所以5月的買賣移轉數據，主要是反映4月的市場交易情況，4月上旬台股因關稅戰大幅下跌，股匯債市也接連震盪，不僅衝擊投資人信心，也讓資產族的身家大縮水，購屋心態因而更加觀望，加上銀行放款依舊緊縮，因此買氣不易放大，也讓今年前五個月都會區累計買賣移轉棟數，較去年同期的景氣高峰縮減近二成。

尤其首都台北市的資產族，對全球政經局勢的敏感度更勝其他都會，因此5月買賣移轉量較上月縮減的幅度也更鮮明，寫下2003年台北市分月統計以來的5月同期新低！

張旭嵐指出，關稅戰牽動全球經濟局勢，但近期股也已收復4月股災的跌幅，干擾有逐漸淡化的跡象，且5月下旬輝達宣布總部落腳北士科，為周遭的士林區、北投區、淡水區、三重區、蘆洲區等地房市注入一劑強心針，受產業利多加持，周邊區域後續的價量表現有機會止跌回穩。