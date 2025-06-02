快訊

富爸爸作者籲買白銀：別說我沒警告 「股債房」史上最大崩盤將至

王文洋包養學生妹！小40歲「沒有性經驗」驚人內幕曝光

否認搭公務車喬事！蔡清祥澄清都在立院 黃國昌將偕同檢舉人提交事證

華航結盟西南航空 拓展北美新動線

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
華航總經理陳漢銘（右）與西南航空營運長（Chief Operating Officer）Andrew Watterson（左）共同持象徵合作的西南航空企業標誌合影，展現雙方合作關係。圖/華航提供
華航總經理陳漢銘（右）與西南航空營運長（Chief Operating Officer）Andrew Watterson（左）共同持象徵合作的西南航空企業標誌合影，展現雙方合作關係。圖/華航提供

華航空今天（2日）宣布，將與美國西南航空 (Southwest Airlines®) 合作打造越洋線轉接航網，從台灣直飛美西後接轉美國內陸超過30座城市，提供旅客更便捷的轉機航網。旅客將可透過華航美西航班，洛杉磯(LAX)、安大略(ONT)、舊金山(SFO)、西雅圖(SEA)等四大機場，無縫銜接西南航空遍布全美的綿密航線，優化旅客北美轉機體驗。

華航表示，西南航空現為全球機隊規模第四大、也是美國境內載客量最大的航空公司，班次密集、航點綿密，是深耕美國內陸市場的重要夥伴。華航為西南航空在亞洲的首家合作對象，此次合作將結合華航橫跨太平洋的長程線運能與西南航空遍佈全美的國內航網，提供全球旅客自台灣經美西轉機前往美國各地的便捷選擇。

華航致力於提升旅客轉機效率與服務品質提供更豐富航班選擇，透過西南航空，旅客可自華航四大航點銜接美國主要城市，包括拉斯維加斯、鳳凰城、達拉斯、休士頓、丹佛、亞特蘭大、芝加哥等，更涵蓋度假勝地佛羅里達州。旅客未來可透過華航官網或各大旅行社平台，預訂華航美西航班與西南航空美國內陸航段的聯乘機票，旅客可開立華航搭配西南航空一本票、一次購票享直接報到、轉機劃位、行李直掛等便利服務。

華航指出，目前已在北美航網佈局完整，涵蓋洛杉磯、安大略、舊金山、紐約、西雅圖、溫哥華等地。透過此次與西南航空聯航合作，將進一步擴展美國中部與東岸銜接的服務，打造更為完整、綿密的北美航網，滿足旅客多元行程安排的需求。

中華航空致力深化全球航線接轉，並持續與各地航空夥伴推動多邊合作，未來將持續拓展跨航網聯運模式，提供更具彈性與競爭力的飛行選擇，創造雙贏合作新篇章。

華航攜手美國西南航空，拓展北美新航網。記者黃仲明/攝影
華航攜手美國西南航空，拓展北美新航網。記者黃仲明/攝影
華航總經理陳漢銘（右）與西南航空營運長（Chief Operating Officer）Andrew Watterson（左）共同簽署兩航合作宣誓書。圖/華航提供
華航總經理陳漢銘（右）與西南航空營運長（Chief Operating Officer）Andrew Watterson（左）共同簽署兩航合作宣誓書。圖/華航提供

華航 美國

延伸閱讀

華航擴北美新動線 AirAsia台北-福岡首賣促銷1599元起

空姐懷孕非自願留職停薪 申請書多加1句話成功討到薪水

華航機隊汰舊換新升級「武器」 高星潢8字談未來

華航、長榮航 四檔高飛

相關新聞

房市迎六都史上買氣最冷五月天 北市交易量寫23年新低

據六都地政局最新資料，除新北市、台中市之外，台北市、桃園市、台南市、高雄市等四都5月買賣移轉棟數均較4月呈現負成長，其中...

國際航協年會星宇首設展攤 全球航空業看見台灣

第81屆國際航空運輸協會年會（IATA AGM）年會和世界航空運輸高峰會（WATS），本月1日到3日在印度新德里舉行，來...

長榮航空加入IATA亂流感知平台 提升飛航安全

第81屆IATA年度大會及世界航空運輸高峰會，昨天在印度新德里舉辦，氣候變遷加劇為討論的議題之一，由於亂流發生的頻率增加...

華航結盟西南航空 拓展北美新動線

中華航空今天（2日）宣布，將與美國西南航空 (Southwest Airlines®) 合作打造越洋線轉接航網，從台灣直...

5月買賣移轉棟數北市創22年以來新低 業者曝3原因

六都今年5月的買賣移轉棟數揭曉，台北僅1732棟，月減幅度高達18.4%，為2003年以來5月單月新低。台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出...

輝達為低迷房市注入強心針 鄉林董座賴正鎰：房價已有正向買氣出現

輝達（NVIDIA）總部落腳北士科，區域房市備受高度專注。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。