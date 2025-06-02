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全台唯一串連嗶進北中南捷運 刷萬事達卡搭捷運享回饋

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
萬事達卡為全台唯一串連北中南捷運的支付卡片，感應搭乘助力台灣觀光。萬事達卡／提供
萬事達卡為全台唯一串連北中南捷運的支付卡片，感應搭乘助力台灣觀光。萬事達卡／提供

全球支付巨擘萬事達卡Mastercard宣布，攜手新北淡海輕軌、桃園機場捷運、台中捷運和高雄捷運，導入大眾運輸開放式支付服務，這使得萬事達卡成為全台唯一串連北中南捷運的支付卡片。配合暑假旅遊旺季到來，萬事達卡也宣布7月起針對中港澳持卡人來台旅遊提供刷卡消費回饋，連搭捷運都可享刷卡最高20%回饋。

萬事達卡台灣區董事總經理陳懿文表示，交通部觀光署調查發現來台觀光的旅客以自由行為大宗，具備多語言指引的大眾捷運系統，已成為海外來台旅客的首選交通工具。

萬事達卡大眾運輸開放式支付服務，串連北中南捷運的支付系統，海內外旅客只要透過手機行動支付或具有感應式支付功能的萬事達卡，即可暢行無阻。接下來暑假旅遊旺季即將到來，凡港澳和中國大陸旅客用指定萬事達卡感應搭乘，可再享最高20%現金回饋，一嗶進站輕鬆暢遊台灣。

萬事達卡並宣布，針對港澳地區世界卡以上和中國大陸地區不限卡別持卡人推出交通優惠，2025年7月1日起搭乘桃園機場捷運、台中捷運、高雄捷運可享最高20%回饋。

此外，在多個購物熱點包括台北101觀景台、統一時代百貨、新光三越、遠東SOGO、遠東百貨、微風廣場、漢神百貨、漢神巨蛋購物廣場及夢時代購物中心等多家百貨公司，海外不限地區世界卡以上及中國大陸地區不限卡別持卡人消費滿額可享最高10%回饋。

針對藥妝通路，於康是美、寶雅（5904）消費滿額亦可享最高12%回饋，從日常用品到美妝保養，一站滿足旅遊購物需求。萬事達卡致力於為來台旅客打造更便捷、實惠的購物與交通體驗，讓國際旅人們感受台灣熱情好客的魅力。

消費 機場捷運

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