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房市迎六都史上買氣最冷五月天 北市交易量寫23年新低
據六都地政局最新資料，除新北市、台中市之外，台北市、桃園市、台南市、高雄市等四都5月買賣移轉棟數均較4月呈現負成長，其中六都整體數據寫自2011年以來5月同期新低，而台北市數據亦寫下自2003年以來同期新低。
住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，5月份歷經關稅戰之下，許多購屋人人心惶惶，更打消進場房市念頭，是此次交易買氣再度下修的重要因素。
根據六都地政局統計，2025年5月六都買賣移轉棟數合計為1萬7,196棟，月增1.9%、年減36.1%。其中，台北市為1,732棟，月減18.4%、年減42.9%；新北市為4,816棟，和台中市是5月「唯二」呈現月增的城市，月增26.6%，但年減27.4%。
桃園市為3,266棟，月減5.9%、年減23.6%；台中市為3,390棟，月增5.7%、年減31.1%；台南市為1,738棟，月減1.7%、年減38.9%；高雄市則是2,254棟，月減10%、年減56.6%。
大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，整體而言，全國主要都會區買氣趨冷，不僅寫下自2011年六都改制以來的5月同期新低，且僅台中、新北等市短期表現回穩，但年減幅度仍大，顯示國內房市仍處於低迷階段。
賴志昶表示，六都中以台北市買氣修正最大，該市5月買賣移轉棟數僅達1,732棟，為自2003年以來5月同期新低數據，主因仍是受4月美國總統川普(Donald Trump)發起全球關稅戰，使得台股嚴重重挫，令對金融市場較為敏感的高資產族群，出手更為謹慎，至使多數屬於高總價、高單價的北市不動產市場，買氣低迷不少。
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