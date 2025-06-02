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國際航協年會星宇首設展攤 全球航空業看見台灣

聯合報／ 記者甘芝萁／印度新德里即時報導
第81屆國際航空運輸協會年會（IATA AGM）年會和世界航空運輸高峰會（WATS），本月1日到3日在印度新德里舉行。星宇航空更難得在本次會議上租下一個攤位讓全世界航空同業看見台灣、看見星宇。記者甘芝萁攝
第81屆國際航空運輸協會年會（IATA AGM）年會和世界航空運輸高峰會（WATS），本月1日到3日在印度新德里舉行。星宇航空更難得在本次會議上租下一個攤位讓全世界航空同業看見台灣、看見星宇。記者甘芝萁攝

第81屆國際航空運輸協會年會（IATA AGM）年會和世界航空運輸高峰會（WATS），本月1日到3日在印度新德里舉行，來自全球約有1700名行業領袖、政府官員和媒體共同參與。星宇航空更難得在本次會議上租下一個攤位讓全世界航空同業看見台灣、看見星宇。

每年的國際航空運輸協會年會都會聚集全球航空業高層、供應商廠商參加，在這個場合有非常多機會可以跟別的業者接觸、交流，而過往多是由航空業供應商設展攤，向航空公司會員介紹自家產品，或是全球性的大型航空公司會設攤做廣告形象。

星宇航空執行長翟建華表示，本次星宇決定在會場內設置一個展攤，除了行銷、打知名度外，也是利用這個展攤空間來進行與其他業者的會議討論。

翟說，今年IATA年會在印度新德里的Bharat Mandapam會議中心舉行，但會議中心內的會議室很滿，加上來自世界各地的眾多業者代表分住在不同的飯店，要找到一個可以和其他業者談事情的空間並不容易，所以星宇乾脆自己跟主辦單位租下一個展攤位置，只要有任何的討論會議就能拉到這個展攤空間內進行，整體來說很符合經濟效益。

他也說，因為星宇是新的航空公司，國際間很多人不認識我們，這次直接在設攤外牆上秀出「STARLUX」，反而發現很多人會自己跑進來詢問、了解，我們也可以藉此機會介紹自己，也準備書面資料，若沒有足夠時間向對方說明，就提供紙本資料讓對方參考，認識我們。

星宇航空策略長劉允富補充說，星宇現正積極拓展國際航點，但就算飛到國外某個航點，後面也需要更豐富健全的航網支援，這時就需要同業間支援，是最快速拓展自身航網的布局綿密方式，透過這次機會讓更多國際間同業認識我們，未來也就增加彼此合作機會。

星宇航空執行長翟建華(右)表示，本次星宇決定在會場內設置一個展攤，除了行銷、打知名度外，也是利用這個展攤空間來進行與其他業者的會議討論。左為星宇航空策略長劉允富。記者甘芝萁攝
星宇航空執行長翟建華(右)表示，本次星宇決定在會場內設置一個展攤，除了行銷、打知名度外，也是利用這個展攤空間來進行與其他業者的會議討論。左為星宇航空策略長劉允富。記者甘芝萁攝

航空公司 星宇 新德里

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