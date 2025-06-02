皇翔砸14.6億元取得「板橋民權段都更案」 預計9月推案、總銷達百億元

皇翔（2545）2日召開重訊記者會，考量未來營運計畫下，且因該基地地段佳，向關係人慶隆開發取得「新北市板橋區民權段436地號等4筆土地都市更新案」，購入金額為14.6億元，該案將朝住宅產品規劃，未來總銷規模達百億元。

皇翔副總游玉華表示，板橋區民權段都更案基地地段佳，位在漢生西路跟國光路，基地面積近2,166坪，總戶數501戶，總銷預計百億元，目前還在請建照中，最快大概9月後就會推案。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，該案雖並不屬於新板特區內，但已相當鄰近新板特區，且為周邊少數基地大且街廓完整之都更案，又有鄰近板橋車站等機能優勢，生活、商業機能齊全，該案周邊若僅是一般新案，價位也已上達每坪百萬元以上，而此次又是知名建商進駐，研判未來成交單價應可達每坪120萬元以上。

皇翔近年積極參與公辦都更、捷運聯開案等，皇翔表示，公司未來的購地策略、推案計畫都不會變，今年推案會照著時程走，也會積極參與政府公部門的公辦都更案以及購置土地。