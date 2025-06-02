5月買賣移轉棟數北市創22年以來新低 業者曝3原因

六都今年5月的買賣移轉棟數揭曉，台北僅1732棟，月減幅度高達18.4%，為2003年以來5月單月新低。台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，全台受股市震盪、關稅戰與放款緊縮等多重影響，使得購屋信心受挫，買盤轉趨觀望，特別是資產族比率例較高的台北市。

六都今年5月的買賣移轉棟數分別為台北1732棟，月減18.4%，年減42.9%；新北4816棟，月增26.6%，年減27.4%；桃園3266棟，月減5.9%，年減23.6%；台中3390棟，月增5.7%，年減31.1%；台南1738棟，月減1.7%，年減38.9%；高雄2254棟，月減10%，年減56.6%。總計六都5月共1萬7196棟，月增1.9%，年減36.1%。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，5月買賣移轉棟數較上月微增，得益於新北、台中的逆勢上衝。新北與台中是唯二月增率正成長的都會，其中新北市5月買賣移轉量月增26.6%，關鍵在於土城區的指標新案完工，土城區總戶數逾1600戶的金城舞系列案「世界花園」，3月取得使照後陸續交屋，使土城區5月的買賣移轉戶數較上月暴增近千棟，助攻六都5月買賣移轉棟數較上月微增。

台中則是因屯區的北屯、太平等地交屋量回穩，加上相對平價的海線，持續吸納首購買氣，且沙鹿、梧棲等地，仍處於完工交屋的高峰期，單單沙鹿，5月的量能就比4月大增上百戶，使台中5月的買賣移轉棟數繳出單月正成長的成績單。

六都當中，台北、桃園、台南及高雄等四都，均年月雙減，為2011年以來的5月同期最低量，顯示都會區買氣仍趨於保守。