618促銷起跑！電商估通膨、高溫與暑假為三大消費趨勢

電商618大檔期來臨，電商業者包括網路家庭Pchome 24h、momo購物網、Coupang酷澎、淘寶天貓、蝦皮購物等積極出招，自5月底連著端午節啟動暖身，期望拉動業績。

網路家庭（8044）統計，618暖慶首三日（5月26日至5月28日）全站下單數較上月同期成長超過40%，顯示年中促購熱潮已正式啟動。

去年以來電商疫情紅利歸零，加上消費者回歸實體、出國旅遊等活動增加，電商去年成長幅度減少，今年以來本土電商更有年減的狀況。根據資策會MIC的調查，消費者集中大檔期消費的現象明顯，MIC調查顯示，2024年618購物節的參與度與去年相比成長12.2%；根據91APP最新大數據，618檔期可以為業者6月貢獻高達70%的業績，且618檔期的消費者傾向「集中於6/18當日」購物，等待最終優惠。

網路家庭旗下PChome 24h購物指出，今年消費者在美國對等關稅帶來的不確定性、通膨壓力升溫，以及報稅季與夏季電費上路等支出高峰夾擊下，購物行為明顯趨向「理性精省」路線，預測「通膨壓力」、「高溫來襲」、「暑假商機」將成為本次618年中大促三大關鍵消費趨勢。

從站上近期「限時瘋搶榜」與「全站熱搜榜」觀察，具備剛性需求與高消耗特性的民生用品買氣最強，其中「衛生紙」穩居熱搜關鍵字冠軍，箱購搭配優惠成為壓力下的聰明選擇。

隨著6月夏季電價開跑、氣溫逐步升高，「電風扇／循環扇、冷氣、冰箱」等涼夏家電搜尋聲量快速竄升，顯示消費者已提前部署抗暑裝備；而隨暑假將近，「行動電源、耳機、PS5／Switch、電競螢幕」等娛樂型商品也同步躍上熱搜榜，反映出遊與宅家娛樂雙軌啟動，預期將成為本檔期推升消費動能的重要引擎。根據PChome統計，618暖慶首三日（5月26日至5月28日）全站下單數較上月同期成長超過40%，顯示年中促購熱潮已正式啟動。

隨著端午節後氣溫飆升、防曬話題喚起大眾對高效防曬的高度警覺。momo富邦媒（8454）觀察，近一個月防曬用品年成長率達20%，顯示全民防曬意識顯著提升。

紫外線指數年年攀升，momo集結百大明星品牌與上千款防曬商品，推出三波618美妝專案，主打「保養型防曬」、「醫美級防曬」、「兒童專用防曬」三大熱門品類，搭配mo幣回饋與限時優惠，打造消費者夏季防護的一站式選擇。

Coupang酷澎推618超夏殺購物節，攜手台灣七大銀行與VISA推超強回饋，包括刷卡金回饋、分期折扣，限時限量的超值好康，Coupang酷澎也精選四大熱門品類，包括3C電子、美妝保養、嬰幼兒用品與寵物用品，同步加碼超值優惠。

蝦皮購物「618全民年中慶」展開，標榜千萬種商品提供「今天訂，明天到」服務，滿足即時購物需求，另邀請藝人擔任此次品牌好友。蝦皮購物同步加碼優惠力道，6月6日限時推出「6.6大順日」，網羅家電、美妝、日用品等夏日必備商品下殺6折起，並加碼推出「免運吃到飽」、「最高18%蝦幣回饋」等雙重優惠，打造超值購物體驗。

支付業者當仁不讓，龍頭品牌街口支付（JKOPay）今年再攜手momo購物網、PChome 24h購物、淘寶、蝦皮購物、91APP 合作品牌等知名電商舉辦「6.18閃購節」，即日起自街口支付App活動頁可搶先領取多張街口券，祭出4張全電商8%街口券，精選momo購物網、91APP合作品牌、PChome24h購物、蝦皮購物等再加碼8%街口幣，綁定指定支付工具拿10%等活動、還有淘寶免手續費、蝦皮免運活動等。618當日除多時段釋出電商8%券外，領券折抵再結合指定付款工具回饋。