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輝達為低迷房市注入強心針 鄉林董座賴正鎰：房價已有正向買氣出現

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
輝達（NVIDIA）總部落腳北士科。圖／聯合報資料照片
輝達（NVIDIA）總部落腳北士科。圖／聯合報資料照片

輝達（NVIDIA）總部落腳北士科，區域房市備受高度專注。

鄉林（5531）集團董事長賴正鎰2日表示，新台幣匯率升值速度驚人，國人增加購買力，投資族群在套利後，將投資籌碼轉往購置保值且有升值的不動產，以降低通貨膨脹造成資產貶值，所以國內房價已有正向買氣出現，尤其是AI科技龍頭輝達選定北士科作為台灣總部基地之後，更為低迷的房市注入強心針。

賴正鎰表示，鄉林旗下「鄉林士林官邸」三棟商辦滿租狀態，承租戶以高端創新牙科等醫療產業、跨國科技居多，且自從輝達公布台灣總部選定北士科後，最近有多家企業主直接與自己洽談，希望買入整棟作為企業總部，但還在評估、挑選客人。

賴正鎰表示，除了北士科吸引科技及新創產業的進駐，淡水線關渡捷運站附近還有和碩（4938）及華碩（2357）等科技大廠之外，捷運沿線同時有上下游相關科技產業陸續匯集，產業投資增加必會產生人口紅利，加速擴大生活圈，為當地帶來居住的剛性需求。

鄉林除了經營商辦，也不會錯過北士科行情，正在加緊覓地開發可興建住宅的土地。另外，在北投桃源段的新建案將在6月開案進場銷售，該案推出18至23坪的2至3房產品，就是鎖定北士科與周邊的科技廠的高科技人才。

談到未來的開發計畫，賴正鎰表示，在中山區正在推進的11萬坪新松町都市更新計畫，要打造成為台北市最高級的純住宅區，總共43個街廓，因興建中的「鄉林中山賦」銷售業績漂亮加上品牌效益，加速地主合作簽約速度，目前進度超前，才半年就有19個街廓、2萬坪土地完成整合，已陸續向北市府遞案送都市更新委員會審查，預計很快就會公開銷售。

賴正鎰說，萬華是台北市最早開發的行政區，鄉林20年前就投入都更布局，終於完成華中段基地2,179坪，離萬華火車站僅6分鐘車程，距離施工中的萬大線迦納站步行2分鐘，是南萬華少見的大規模都更建案，計畫在今年底推案，將可分回65億元。

另，鄉林正在規劃南京與青島的酒店部分收益性不動產進行「輕資產」，先回收一部分現金再回租經營，在成都的R4及R6地塊住宅即將銷售，兩案合計總銷逾200億元。

台中最近大型建設陸續宣布投資興建，包括中科台積電（2330）擴廠、捷運藍線動工，捷運綠線延伸大坑與彰化段，水湳經貿園區的大巨蛋，都將在2030年前後完工，加上近期的市政路延伸段及年底即將開幕的綠美圖與會展中心，看好台中的重大發展帶來人口紅利。鄉林鎖定十三期及單元二、三、四、五等重劃區，加速開發土地。

鄉林集團董事長賴正鎰。記者朱曼寧／攝影
鄉林集團董事長賴正鎰。記者朱曼寧／攝影

鄉林 輝達 賴正鎰 北士科

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