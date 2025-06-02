全福四項眼科新藥推進臨床試驗 今年底將有數據成果

全福生技（6885）為進軍眼科新藥市場，董事長林羣2日表示，今年共將推動四項眼科新藥的臨床試驗，其中有三項進入二期臨床試驗，至於最受關注的乾眼症新藥BRM421，已完成新劑型配方改良，優先展開新配方劑量效應臨床試驗，將於今年下半年提交美國第二次三期臨床試驗申請。

全福生技總經理徐文祺表示，BRM421乾眼症新藥已完成全新配方與濃度之優化，並已於5月份向美國食品藥物管理局（FDA）提交劑量效應人體臨床試驗申請，將優先針對新配方進行最適劑量之人體試驗。

針對BRM421，全福生技也已同時著手準備美國第二次三期臨床試驗之申請資料，預定於今年下半年送件。第二次三期臨床試驗相關設計，將得以參考人體劑量效應臨床試驗之初步結果，進行最佳之劑量選擇與調整，進而為第二次三期臨床試驗之執行與投入達到最佳選擇且降低研發風險。

全福生技的第二項新藥─BRM424治療神經營養性角膜炎（Neurotrophic Keratitis, NK）之臨床試驗，已分別在美國與巴西共計五個臨床試驗中心展開。由於NK罕見疾病之病人招募困難，目前在美國已順利完成第二位病患的收案，而巴西的臨床試驗申請已於今年2月獲巴西國家衛生主管機關（ANVISA）核准，預定將於6月啟動收案。

同時，為加速推動此罕病之臨床收案速度，全福生技也已著手增加美國臨床試驗中心評估篩選，預期整體臨床試驗進度將得以加快，也能加速為此罕見疾病的病患提供更好的治療選擇，期待今年年底能有好的數據消息。

全福生技的第三項新藥、去年自工研院授權取得治療青光眼新藥BRM411，經研發團隊完成配方改良優化後，已向台灣TFDA提出治療青光眼臨床I/IIb期人體臨床試驗（IND）申請，目前正依TFDA建議補充相關資料。

徐文祺表示，公司已針對TFDA提出之建議，進行相關試驗數據之補充，同時為不影響此臨床試驗之推動進度，相關臨床試驗準備工作仍持續積極進行與安排，待順利通過TFDA補件審查後，預期將於今年下半年啟動收案。

徐文祺表示，由於青光眼病患是急速增加的眼科疾病之一，也是目前導致失明的第二大原因，因此具有減少紅眼副作用優勢之BRM411青光眼新藥，已獲多家藥廠關注與洽詢。全福生技除將積極推動臨床試驗外，亦已同步展開授權合作之洽商，期望透過與合作夥伴之共同推動，加速此新一代青光眼藥物之發展，以嘉惠患者。

全福生技的第四項產品，同樣自工研院授權取得的治療濕式黃斑部病變新劑型新藥BRM412，亦經公司研發團隊進行配方改良優化，進行產品臨床開發策略之深入分析。經過多次與國內外眼科專家與臨床醫生（KOLs）討論，全福生技預定於今年下半年向美國FDA提出諮詢會議後，正式送件申請二期臨床試驗開發。

徐文祺表示，全福生技始終秉持專業精神與嚴謹態度，致力於推動創新藥物的研發與應用。同時，為強化公司在新藥產業的競爭力，以及達成企業永續經營之目標，全福經營團隊持續進行策略合作/授權/併購之機會，致力於為患者提供更多突破性的治療選擇，並以實際行動回應市場與社會對生技創新的期待。