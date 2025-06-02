全福：4項眼科新藥 力拚推進臨床試驗

新藥公司全福生技董事長林羣表示，今年將推動4項眼科新藥的臨床開發，其中備受關注的乾眼症新藥，已完成新劑型配方改良，將展開新配方劑量效應臨床試驗，預計今年下半年申請美國第2次三期臨床試驗。

全福生技今天舉辦媒體交流會。林羣透露，核心產品乾眼症新藥已完成全新配方與濃度優化，已於今年5月向美國FDA（美國食品藥物管理局）提交劑量效應人體臨床試驗申請，將優先針對新配方進行人體試驗，並同時準備美國第2次三期臨床試驗的申請資料，預定在今年下半年送件。

另外，治療神經營養性角膜炎的臨床試驗，已分別在美國與巴西共計5個臨床試驗中心展開。

去年取得工研院授權的治療青光眼新藥，經研發團隊完成配方改良後，已向台灣衛福部食藥署（TFDA）提出治療青光眼第I/IIb期人體臨床試驗申請。

全福生技總經理徐文祺表示，除了將推動臨床試驗之外，也已展開授權合作的洽商，以加速此新一代青光眼藥物發展。

同樣於去年取得工研院授權，治療濕式黃斑部病變的新劑型新藥，進行配方改良後，預計在今年下半年向美國FDA提出諮詢會議，送件申請二期臨床試驗開發。

林羣也表示，為強化公司在新藥產業的競爭力，正尋找併購機會，但因近期地緣政治和美國關稅帶來許多變化，還需多方評估。