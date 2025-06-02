房市首季交易量創9年新低 李同榮：空頭明確、下修開始

吉家網公布2025年第一季房市季報，七都房市價量俱跌，六都均價微跌1.2%，季交易量6萬2892棟創九年新低。除新北市小漲0.67%，其餘五都小跌。台中、桃園領跌，分居前二名。吉家網董事長李同榮指出，六都均價與交易量連兩季下跌，空頭明顯，全台房市進入下修階段。

吉家網企研室處長莊文樹表示，新北市小漲0.67%，其餘依序為台北市-0.52%、台南市-0.53%、高雄市-0.68%、桃竹-1.44%、台中市-2.08%。上季領跌的台南、高雄跌幅收斂，台積宅核心與外溢區去年第四季領跌後，本季跌勢緩和。雙北延續抗跌走勢，買方觀望，交易量持續下滑，短期難回溫，後市看空。

李同榮指出，雖然近兩季六都房市轉空，但從第一季與去年同期房市比較，近一年來房價表現，南北分歧，雙北因過去漲幅落後，在去年市場甩尾階段表現轉強，台北市房價年漲幅7.67%，新北市年漲5.84%，而桃園與台中表現強中帶弱，桃園市年漲幅3.36%、台中市年漲幅2.76%，至於這一波強勢的台南、高雄表現轉弱，高雄小漲1.42%、台南年漲0.66%，顯然，六都房價已經由南而北，開始逐季鬆動。但李同榮說，看年漲幅的數據值得注意的地方是六都全年的漲幅，並不宜以此論定房價現在仍在漲，事實上房價一年來已由去年前三季漲勢收斂而轉為去年第四季與今年第一季的小跌現狀。

李同榮分析，觀察六都這波高價與前波低價的漲幅推估，領漲與超漲的都會房價將率先轉弱，也就是說房價下修將由南而北逐步修正。這一波的市場下修指標的都會將是上波領漲的台南，下修的行政區指標是台南新化區與安定區，主要是台積宅外溢與超漲效應；而抗跌指標的都會是這波漲幅落後的「台北」，抗跌行政區指標為台北市「士林、北投」，主要是因為輝達AI北士科效應，將延伸效應至「社子島開發」，是未來房市下修最具抗跌性的指標行政區。

李同榮表示，六都連兩季價量俱跌，截至5月底，預售與成屋仍呈價跌量縮，顯示房市由多轉空。下半年面對九大利空，包括關稅戰、匯率波動、地緣政治、停滯性通膨、GDP趨緩、交屋潮、建商開工壓力、資金斷鏈與信心下滑，房價將鬆動，觀望買盤進場，交易量可望逐季回溫。