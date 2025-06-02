僑委會線上就業博覽會 延續實體活動媒合企業及僑生

因應台灣人口結構變化並為加強國際人才延攬，政府持續推動僑生留台政策，包括延長覓職居留期限、放寬評點制度，並加強跨部會協力，鼓勵更多優秀僑生留在台灣發展，為社會注入多元與永續的動能。

僑務委員會委員長徐佳青表示，配合政策方向並回應僑生需求，僑委會今年3至4月期間，分別在高雄、台北及臺中舉辦三場實體僑生就業博覽會，活動吸引超過4,000人次投遞履歷與現場面談，其中超過1,500人次獲得企業二次面試機會，甚至已有僑生當場獲企業錄用，展現僑生的語言文化優勢與職場實務潛力，深受台灣企業青睞。

徐佳青指出，為延續實體博覽會成效，並突破時間與地域限制，僑委會同步於「僑生i就業」平台推出線上就業博覽會，將持續至11月底，每三個月更新參展企業名單，確保職缺資訊即時且多元。首波參展廠商超過80家，涵蓋電子資訊、製造、批發零售、觀光餐旅等多元產業。

徐佳青進一步分析，其中電子資訊、軟體與半導體相關產業，以及傳統製造業的參展企業約占總數的34%。這些產業普遍對具備專業技術背景的僑生有高度需求，提供穩定的留台就業機會。隨著近年餐飲服務與觀光住宿產業的快速發展，對多語人才的需求亦日益增加，以更好地服務來自世界各地的旅客，此類產業在本次參展企業中約占28%，涵蓋多家知名飯店及餐飲連鎖集團，展現其積極招募僑生的企圖心。此外，批發零售及其他與生活服務相關的產業也踴躍參與，占參展企業約23%。整體而言，來自各行各業的企業皆展現對僑生人才的高度重視與需求，顯示僑生在台發展的就業前景相當多元且具潛力。

僑委會表示，「僑生i就業」平台除了職缺資訊外，網頁還設有「職涯大補帖」專區，提供各類職涯導航工具與就業資訊；另設有「履歷診療區」，提供履歷健診與諮詢服務，無論僑生身處何地，皆可隨時上線探索職涯機會並使用就業輔導資源。