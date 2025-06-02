銅價上漲動能 剛果震災增添全球銅礦供應不確定

根據智利銅業委員會最新公布的今年第1季銅市場趨勢報告，針對2025年與2026年銅價、需求與供應進行預測；報告內容中，將今明兩年的銅價預測平均值，皆由每磅4.25美元上調至每磅4.30美元，智利礦業部長威廉斯表示，此次上調主要歸因於全球經濟環境改善，美中之間達成關稅協議，顯著減少貿易壁壘，紓解了過去影響全球貿易信心與活力的緊張局勢。關稅的大幅回撤，以及為期90天的暫停期，顯著改善了國際市場的穩定性預期。

街口投信分析報告也提出警告，目前礦業供應仍然脆弱，2025年第1季，自由港麥克莫蘭公司、嘉能可和英美資源集團等幾家世界級公司的產量皆出現下降，即便智利國銅與安托法加斯塔礦業在智利的產量有所增加，卻無法完全抵消全球整體產量的下降。因此，2025年全球銅礦成長預測從先前的4.7%下調至1.3%，以反映出各產區面臨的營運和物流挑戰。這種情況導致供需緊張，提高了供應風險並加大對價格上行的動能。

另外，根據優分析產業數據中心的報導表示，非洲最大銅生產國剛果民主共和國（DRC），因發生地震，導致艾芬豪礦業公司旗下的大型銅礦場暫停地下作業，公司也因此撤回本年度產量預測，為全球的銅礦供應前景增添不確定性，這一點也呼應了智利銅業委員會今年第1季銅市場趨勢報告中所述的供需緊張狀況。加上近期美元指數持續走低，使得以美元計價的金屬對非美元貨幣持有者更具吸引力，為市場價格提供一定程度的支撐。