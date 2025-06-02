麗寶集團嘉市興建14層住宅 嘉市房價又熱了？

嘉義市崇文國小對面垂揚路上原本一塊停車場近來積極施工中，原來麗寶集團將在此興建14層住宅大樓，一路之隔的嘉義市首期公辦都市更新案，國城建設興建集合式住商大樓，每坪高達54萬，已帶動周邊房市，會不會再讓房市價格往上衝；房仲表示，受到信用管制、川普關稅影響，短期內很難往上追價，但推估每坪也逾50萬。

位於吳鳳北路與垂揚路間嘉義市首期公辦都市更新案，國城建設興建4棟地上15層地下3層的集合式住商大樓，去年推出「嘉義都更好」預售大樓案順銷，實價登錄陸續出現5字頭，單坪實登價最高已出現54.4萬元高檔行情，周圍東區鬧區房價帶也站穩5字頭，也出現近5字尾的實登價格。

近來一路之隔的崇文國小對面垂楊路與成仁街間面積1772平方公尺土地，原作為停車場已動工，該筆土地南門段四小段19地號，為商業區係2022年10月由麗寶集團旗下福茂開發以1億6455萬元權利金標得地上權，使用權70年。將興建14層、地下3層，住宅大樓，規畫114戶，2～3房型，取得建照後於4月25日開工。雖然地坪比不上都更，但是地點絕佳，接近文化夜市、公園、IN89豪華影城等，加上崇文國小地下停車場將完工以及集團品牌加持下，會不會再帶動一波房市震動。