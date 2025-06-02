麗寶集團嘉市興建14層住宅 嘉市房價又熱了？
嘉義市崇文國小對面垂揚路上原本一塊停車場近來積極施工中，原來麗寶集團將在此興建14層住宅大樓，一路之隔的嘉義市首期公辦都市更新案，國城建設興建集合式住商大樓，每坪高達54萬，已帶動周邊房市，會不會再讓房市價格往上衝；房仲表示，受到信用管制、川普關稅影響，短期內很難往上追價，但推估每坪也逾50萬。
位於吳鳳北路與垂揚路間嘉義市首期公辦都市更新案，國城建設興建4棟地上15層地下3層的集合式住商大樓，去年推出「嘉義都更好」預售大樓案順銷，實價登錄陸續出現5字頭，單坪實登價最高已出現54.4萬元高檔行情，周圍東區鬧區房價帶也站穩5字頭，也出現近5字尾的實登價格。
近來一路之隔的崇文國小對面垂楊路與成仁街間面積1772平方公尺土地，原作為停車場已動工，該筆土地南門段四小段19地號，為商業區係2022年10月由麗寶集團旗下福茂開發以1億6455萬元權利金標得地上權，使用權70年。將興建14層、地下3層，住宅大樓，規畫114戶，2～3房型，取得建照後於4月25日開工。雖然地坪比不上都更，但是地點絕佳，接近文化夜市、公園、IN89豪華影城等，加上崇文國小地下停車場將完工以及集團品牌加持下，會不會再帶動一波房市震動。
住商不動產嘉大店長魏淵茂表示，正常應該也是會落在5字頭，要打破房價記錄，就要看目前市場願不願意再追價，但是目前受第七波信用管制及川普關稅所影響導致交易量急速萎縮及市場觀望。要帶動市場周邊房價可能還要再觀望，除非有另有其他有利於嘉義的重大政策宣布才有機會再往上衝高。另外設定地上權的方式，在中南部接受度不像北部那麼高，也會影響購屋意願。
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