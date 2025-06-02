快訊

端午後補跌 台股終場下挫344點、台積電跌21元

「沒降息」00919預估配息維持新高0.72元 16號為最後買進日

銘傳大學旁中山北路公車撞路樹釀6傷 消防隊火速馳援

AirAsia 首次進軍九州 台北福岡開賣單程1,599元起

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

AirAsia 2日宣布，旗下馬亞洲航空（航班代碼AK）正式開賣全新航線，台北-福岡，此航線從馬來西亞第二大樞紐城市沙巴（亞庇）出發，經由台北飛往日本福岡，為AirAsia首條進軍日本九州的航線，將進一步拓展東亞航網，強化亞洲區域連結。首賣票價單程未稅1,599元起，可購買首航日至2026年3月29日前出發的航班。

AirAsia今日首賣的台北－福岡航線將於2025年8月15日起正式開航，這是AirAsia在台灣市場的第13條直飛航線，更是台灣出發的第5條日本航線。每日航班將帶領旅客從熱情的婆羅洲沙巴出發，經台北短暫停留後，直飛日本九州的人氣城市福岡。此航線不僅為沙巴居民打開飛往東北亞的新選擇，也為來自台灣及馬來西亞的旅客提供更靈活、多元的旅遊路線。

馬亞洲航空執行長Dato’ Captain Fareh Mazputra表示，「我們非常高興透過第五航權開啟沙巴（亞庇）–台北–福岡的新航線，這不僅是沙巴作為馬來西亞第二大樞紐的重要里程碑，更體現AirAsia致力於串聯亞洲、推動旅遊與經濟發展的承諾。自三年前復飛沙巴－台北航線以來，我們已接載超過13萬名旅客，未來也將持續擴大沙巴的國際航點布局」。

福岡作為九州最大城市，不僅是日本拉麵愛好者的天堂，享譽全球的博多豚骨拉麵讓饕客欲罷不能；同時，福岡擁有豐富的歷史遺跡，如宏偉的福岡城遺址與寧靜的大濠公園，是都市與自然完美結合的旅遊勝地。從台北直飛福岡，僅需約兩個多小時的飛行時間，即可體驗日本九州的人文風情與魅力。

為慶祝AirAsia首次進軍日本九州，台北至福岡直飛航線推出單程未稅TWD 1,599元的開賣優惠。促銷票價自即日起至2025年6月8日開放預訂，旅客可透過AirAsia MOVE應用程式或airasia.com購票，搭乘期間為2025年8月15日至2026年3月29日。

延伸閱讀

日本150間！京都拉麵「魁力屋」將登台 首店位置曝光

台大與日本合作研究 揭食用紅豆起源於日本

MLB／美媒大讚今永昇太搖頭娃娃完美 日本球迷不懂：這誰啊？

嘉市啟動城市外交 黃敏惠率團馬來西亞拓展國際觀光版圖

相關新聞

空頭確立！ 李同榮點名2行政區「下修指標」

吉家網公布最新房市季報，首季六都房價除新北市仍小漲0.6%外，其餘五都呈現下跌，平均下跌1.2%。吉家網董事長李同榮表示...

麗寶集團嘉市興建14層住宅 嘉市房價又熱了？

嘉義市崇文國小對面垂揚路上原本一塊停車場近來積極施工中，原來麗寶集團將在此興建14層住宅大樓，一路之隔的嘉義市首期公辦都...

車市冷颼颼 電動機車5月僅賣4328輛

車市冷颼颼，台灣5月整體機車市場銷量為55742 輛，較上月上升4.84%，但仍比去年同期減少20.4%，電動機車龍頭G...

星宇航空機上娛樂全面升級 與串流平台 Max 攜手打造空中追劇新體驗

星宇航空（2646）2日宣布，華納兄弟探索（Warner Bros. Discovery）旗下串流平台 Max 的精選內...

華航搶攻北美商機！ 結盟西南航空拓北美30個城市

北美市場已經成為兵家必爭之地，華航（2610）擴大美國線的服務範圍，2日宣布，將與美國西南航空 （Southwest A...

華航攜手西南航空 將可無縫銜接全美綿密航線

中華航空（2610）2日宣布，將與美國西南航空（Southwest Airlines®）合作攜手打造越洋線轉接航網，從台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。