AirAsia 首次進軍九州 台北福岡開賣單程1,599元起

AirAsia 2日宣布，旗下馬亞洲航空（航班代碼AK）正式開賣全新航線，台北-福岡，此航線從馬來西亞第二大樞紐城市沙巴（亞庇）出發，經由台北飛往日本福岡，為AirAsia首條進軍日本九州的航線，將進一步拓展東亞航網，強化亞洲區域連結。首賣票價單程未稅1,599元起，可購買首航日至2026年3月29日前出發的航班。

AirAsia今日首賣的台北－福岡航線將於2025年8月15日起正式開航，這是AirAsia在台灣市場的第13條直飛航線，更是台灣出發的第5條日本航線。每日航班將帶領旅客從熱情的婆羅洲沙巴出發，經台北短暫停留後，直飛日本九州的人氣城市福岡。此航線不僅為沙巴居民打開飛往東北亞的新選擇，也為來自台灣及馬來西亞的旅客提供更靈活、多元的旅遊路線。

馬亞洲航空執行長Dato’ Captain Fareh Mazputra表示，「我們非常高興透過第五航權開啟沙巴（亞庇）–台北–福岡的新航線，這不僅是沙巴作為馬來西亞第二大樞紐的重要里程碑，更體現AirAsia致力於串聯亞洲、推動旅遊與經濟發展的承諾。自三年前復飛沙巴－台北航線以來，我們已接載超過13萬名旅客，未來也將持續擴大沙巴的國際航點布局」。

福岡作為九州最大城市，不僅是日本拉麵愛好者的天堂，享譽全球的博多豚骨拉麵讓饕客欲罷不能；同時，福岡擁有豐富的歷史遺跡，如宏偉的福岡城遺址與寧靜的大濠公園，是都市與自然完美結合的旅遊勝地。從台北直飛福岡，僅需約兩個多小時的飛行時間，即可體驗日本九州的人文風情與魅力。

為慶祝AirAsia首次進軍日本九州，台北至福岡直飛航線推出單程未稅TWD 1,599元的開賣優惠。促銷票價自即日起至2025年6月8日開放預訂，旅客可透過AirAsia MOVE應用程式或airasia.com購票，搭乘期間為2025年8月15日至2026年3月29日。