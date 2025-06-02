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車市冷颼颼 電動機車5月僅賣4328輛

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
電動機車市場5月整體銷量為4328輛。圖／ Gogoro提供
電動機車市場5月整體銷量為4328輛。圖／ Gogoro提供

車市冷颼颼，台灣5月整體機車市場銷量為55742 輛，較上月上升4.84%，但仍比去年同期減少20.4%，電動機車龍頭Gogoro表示5月市場有改款新車發表，尚未出現有力帶動銷售動能的誘因。

而電動機車市場5月整體銷量為4328輛，月增16.65%，Gogoro表示，推測為全台補助到位後，隨著暑期畢業季前夕需求回升，期望夏季購車旺季延續銷售動能。

Gogoro表示，5月Gogoro領牌數2041輛，月減4.75%，市占率3.66%，其中白牌電動機車銷量前三名由Gogoro包辦，分別為 Gogoro VIVA MIX、Gogoro VIVA XL、Gogoro Delight、Gogoro VIVA XL。

Gogoro也說，此外，Gogoro Pulse Starwalker Edition星宇航空特仕版上市不到兩個月，限量珍藏200組已熱銷售罄，雙品牌力加乘，成功擄獲眾多熱血騎士的心，期待未來有更多令人期待的合作與創新。

Gogoro

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