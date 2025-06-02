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鋼市觀望氣氛濃 豐興鋼筋每公噸調降200元

中央社／ 台北2日電

受到市場觀望氣氛濃厚影響，條鋼廠豐興今天公布最新盤價，鋼筋本週每公噸下跌新台幣200元、至每公噸1.72萬元，型鋼與國內廢鋼基價均平盤，分別為2.41萬元、8600元。

豐興表示，上週鋼筋市場除了中部略有成交之外，南部市場買盤基本停滯尚無成盤，下游普遍觀望大陸鋼價下跌，而大陸小鋼胚也有下跌機會，預期將拖累台灣鋼筋市場走勢，因此本週回應市場預期，價格下跌以消除觀望氣氛。

國內廢鋼方面，豐興指出，國際廢鋼報價雖部份小漲，但國內廢鋼前2週已調漲，且上週鋼筋市場銷售狀況不佳，因此本週平盤。

鍍面鋼品大廠燁輝5月29日也開出6月內銷盤價，鍍鋅、烤漆鋼品每公噸皆調降600元，7月外銷盤價調降20至30美元。

燁輝表示，當前世界經貿因美國推出的關稅政策而陷入停滯，地緣政治對立與衝突也導致各方對未來景氣多持保留，加上近日新台幣匯率劇烈升值，衝擊各廠家加工出口，客戶觀望氣氛濃厚。

燁輝指出，美中兩大經濟體正因關稅陷入貿易戰、美歐關稅談判陷入僵局，以致美國、歐洲及中國等3大鋼市紛紛陷入觀望，導致亞洲各主要鋼廠對後市態度保守，包括全球最大鋼鐵業者寶武、中國鋼鐵業者鞍本集團、台灣中鋼與中鴻、越南河靜、和發等鋼廠最新盤價皆以平低盤開出，顯示各方對鋼市走向趨於審慎。

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