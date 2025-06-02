星宇航空機上娛樂全面升級 與串流平台 Max 攜手打造空中追劇新體驗

星宇航空（2646）2日宣布，華納兄弟探索（Warner Bros. Discovery）旗下串流平台 Max 的精選內容即將登上星宇航班。即日起於機上推出「Max專屬影視專區」，為旅客帶來一系列精選的 HBO 與 Max 原創影集，全面提升旅客的娛樂體驗。

Max專屬影視專區將首播超過120小時的熱門原創影集及節目，包括《白蓮花大飯店》（The White Lotus）、《最後生還者》（The Last of Us）、《企鵝人》（The Penguin）、《高校十八禁》（Euphoria）與《龍族前傳》（House of the Dragon）等知名人氣影集。同時，星宇航空旅客也將能欣賞到深受觀眾喜愛的實境節目，包含《理髮店聊是非》（The Shop: Uninter-rupted）、《席琳娜的大廚宴》（Selena + Chef）及《尋味美國》（Chasing Flavor）等多元類型。從獲獎系列到輕鬆小品，相信全球旅客皆能在豐富內容中找到屬於自己的強檔好劇。

星宇航空致力於打造舒適如家的機上體驗，全機隊全艙等配備高畫質的個人螢幕，並持續導入多元優質的影視娛樂內容，從開航至今，豐富的機上娛樂內容備受好評。

機上電影從最新院線強片、國際影展精選、經典影史巨作到人氣動畫，滿足商務客與親子旅客多元需求。音樂方面則收錄了當前受歡迎的熱門專輯，橫跨華語、西洋、韓流與日流，讓旅客隨時切換屬於自己的機上演唱會。