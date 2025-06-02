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華航搶攻北美商機！ 結盟西南航空拓北美30個城市

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
華航攜手美國西南航空，拓展北美新航網，從台灣直飛美西後接轉美國內陸超過30座城市。華航提供
華航攜手美國西南航空，拓展北美新航網，從台灣直飛美西後接轉美國內陸超過30座城市。華航提供

北美市場已經成為兵家必爭之地，華航（2610）擴大美國線的服務範圍，2日宣布，將與美國西南航空 （Southwest Airlines®）合作攜手打造越洋線轉接航網，從台灣直飛美西後接轉美國內陸超過30座城市，提供旅客更便捷的轉機航網。

美國總統川普強調美國再次強大，掀起美國投資熱，商務需求大增，能延伸到北美更多航點成為下一戰勝出的關鍵，華航旅客將可透過華航美西航班，於洛杉磯（LAX）、安大略（ONT）、舊金山（SFO）、西雅圖（SEA）等四大機場，無縫銜接西南航空遍布全美的綿密航線，優化旅客北美轉機體驗。

西南航空現為全球機隊規模第四大、也是美國境內載客量最大的航空公司，班次密集、航點綿密，是深耕美國內陸市場的重要夥伴。華航為西南航空在亞洲的首家合作對象，此次合作將結合華航橫跨太平洋的長程線運能與西南航空遍布全美的國內航網，提供全球旅客自台灣經美西轉機前往美國各地的便捷選擇。

華航致力於提升旅客轉機效率與服務品質提供更豐富航班選擇，透過西南航空，旅客可自華航四大航點銜接美國主要城市，包括拉斯維加斯、鳳凰城、達拉斯、休士頓、丹佛、亞特蘭大、芝加哥等，更涵蓋度假勝地佛羅里達州。旅客未來可透過華航官網或各大旅行社平台，預訂華航美西航班與西南航空美國內陸航段的聯乘機票，旅客可開立華航搭配西南航空一本票、一次購票享直接報到、轉機劃位、行李直掛等便利服務。

華航目前於北美航網布局完整，涵蓋洛杉磯、安大略、舊金山、紐約、西雅圖、溫哥華等地。透過此次與西南航空聯航合作，將進一步擴展美國中部與東岸銜接的服務，打造更為完整、綿密的北美航網，滿足旅客多元行程安排的需求。

中華航空致力深化全球航線接轉，並持續與各地航空夥伴推動多邊合作，未來將持續拓展跨航網聯運模式，提供更具彈性與競爭力的飛行選擇，創造雙贏合作新篇章。

華航總經理陳漢銘（右）與西南航空營運長（Chief Operating Officer）Andrew Watterson（左）共同持象徵合作的西南航空企業標誌合影，展現雙方合作關係。華航提供
華航總經理陳漢銘（右）與西南航空營運長（Chief Operating Officer）Andrew Watterson（左）共同持象徵合作的西南航空企業標誌合影，展現雙方合作關係。華航提供
華航總經理陳漢銘（右）與西南航空營運長（Chief Operating Officer）Andrew Watterson（左）共同簽署兩航合作宣誓書。華航提供
華航總經理陳漢銘（右）與西南航空營運長（Chief Operating Officer）Andrew Watterson（左）共同簽署兩航合作宣誓書。華航提供

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