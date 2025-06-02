台中機場客運量達40萬人次 建商搶布局新熱區

星宇航空（2646）自4月起開通台中直飛神戶每周7班，助攻台中機場今年第1季國際定期航線旅運量達40萬人次，較疫情前同期恢復113%，國際航點更較疫情前增加4個，為周邊區域注入強勁成長動能，機場周圍生活圈也開始轉型並更加成熟，「台中國際機場特區」房市熱度同步升溫，成為建商與置產族群積極布局的嶄新熱區，近期包括「麗景風和」、「精銳南斗路新案」、「龍寶和臻邸」、「富宇漾」等指標推案接連登場。

專家指出，作為機場門戶的沙鹿區，在交通、人口、產業三大優勢加持下，區域發展潛力持續擴大，截至去年底，沙鹿人口已正式突破十萬人。區內匯聚中部科學園區、台中工業區及台中港科技產業園區等多個就業核心，加上機場所帶動的大量人流與經濟效益，進一步推升住宅剛性需求與產業聚集，未來將成為中台灣房市關注的熱區之一。

其中，金昌隆建設鎖定中清路「台中國際機場特區」推出新案「麗景風和」，距離台中國際機場僅約5分鐘車程，且鄰近捷運橘線O3站與國道三號，串聯中科、大雅、水湳經貿園區及七期國家歌劇院等八大核心商圈。該案基地面積達1,088坪且三面環繞公園，由七期豪宅設計名師張德昌操刀，融合美學與機能，規劃40至48坪純三房，室內樓高達3.4米，全面採三面採光設計，約四分之一戶型更享四面採光，居住空間通透明亮。根據實價登錄揭露，最高成交單價已站上4字頭。

根據案場銷售人員表示，「麗景風和」的已購客以中科與台積電（2330）工程師及企業中高階主管為主，然近期更有多位航空業從業人員前來洽詢，且多為自住需求。

龍寶建設推出「龍寶和臻邸」，全案規劃僅52戶，主打37至49坪三至四房的產品，目前個案最高成交單價為52.11萬元；富宇建設推出的新案「富宇漾」，全案規劃22至32坪、2至3房的純住宅設計，最高成交單價為45.98萬元；繼「精銳錦」之後，精銳建設看準海線發展潛力，也預計在沙鹿推出「南斗路新案」，持續深耕區域市場。