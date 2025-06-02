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關稅戰重創台北房市！5月買賣移轉寫23年新低

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
台北房市示意圖。圖／記者游智文攝影
台北房市示意圖。圖／記者游智文攝影

台北、桃園、台中及台南等四都公布今年5月的買賣移轉棟數，台北僅1,732棟，寫2003年以來，23年同期新低，也是台北市買賣移轉棟數有分月統計以來，5月同期新低。

4月買賣移轉棟數，台北1,732棟，月減18%，年減42%；桃園3,266棟，月減5%，年減23%；台中3,390棟，月增5%，年減31%；台南1,738棟，月減1%，年減38%。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，房屋買賣的行政流程大約1~2個月，5月買賣移轉數據，主要是反映4月的市場交易情況。

由於4月上旬台股因關稅戰大幅下跌，股匯債市劇烈震盪，衝擊投資人信心，也讓資產族的身家大縮水，購屋心態因而更加保守，加上銀行放款依舊緊縮，因此今年前五個月都會區累計買賣移轉棟數，也較去年同期縮減逾2成。

尤其首都台北市的資產族，對全球政經局勢的敏感度較其他都會敏感，因此5月買賣移轉量縮減的幅度也更鮮明，寫下2003年以來同期新低。

台中5月買賣移轉棟數較上月增加5.7%，是唯一月增的都會。台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，台中逆勢較上月增加，是因屯區的北屯、太平的交屋量回穩，加上相對平價的海線，持續吸納首購買氣，且沙鹿、梧棲等地，仍處於完工交屋的高峰期，單單沙鹿，5月的量能就比4月大增上百戶，使台中5月的買賣移轉棟數繳出單月正成長的成績單。

張旭嵐指出，關稅戰牽動全球經濟局勢，但近期市場對於川普的反覆無常已逐漸適應，股市也已收復4月股災的跌幅，干擾有逐漸淡化的跡象，且5月下旬輝達（NVIDIA）宣布總部落腳北士科，為周遭的士林、北投、淡水、三重、蘆洲等地房市注入一劑強心針，受產業利多加持，周邊區域後續的價量表現有機會止跌回穩。

資料來源／台灣房屋
資料來源／台灣房屋

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