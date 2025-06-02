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台法甜點大師聯手打造 Weiss 精品巧克力盛宴台南獻藝

經濟日報／ 記者吳秉鍇/高雄即時報導
來自法國、擁有百年歷史與深厚工藝傳承的精品巧克力品牌Weiss，將由其首席甜點主廚Jonathan Chauve首度來台。照片／業者提供
來自法國、擁有百年歷史與深厚工藝傳承的精品巧克力品牌Weiss，將由其首席甜點主廚Jonathan Chauve首度來台。照片／業者提供

來自法國、擁有百年歷史與深厚工藝傳承的精品巧克力品牌Weiss，將由其首席甜點主廚Jonathan Chauve首度來台，攜手台南遠東香格里拉飯店點心房主廚許煜新，於6月19日共同舉辦「Weiss 巧克力甜點大師見面會」，現場將展演一系列期間限定、融合法式甜點工藝與台灣在地風味的創新甜點之作。

此次活動由台南遠東香格里拉飯店與專注推動台灣烘焙技術國際交流的巧舜企業共同策劃，攜手邀請擁有近20年甜點經驗、曾獲法國政府頒授「Meilleur Apprenti de France（法國頂尖學徒）」 殊榮的Jonathan Chauve主廚，與擅長東西融合風格、具國際視野的台灣甜點名廚許煜新主廚共演，開啟一場橫跨歐亞的高端甜點藝術交流。

令人期待的甜點盛宴將於6月19日下午3點在台南遠東香格里拉飯店一樓「大廳茶軒」登場。現場將發表多款精品級甜點，包括Chauve主廚親自設計的巧克力藝術作品與許主廚限定甜點共五款，現場將以甜點自助吧形式供應，另搭配飯店特製四款鹹點與一杯飲品，採位上服務。

創立於1882年的Chocolate Weiss是來自法國的經典精品巧克力品牌，以使用單一產地可可豆、手工烘焙與獨家巧克力調和技術著稱。品牌長年投入可可永續農業發展計畫，產品廣泛應用於米其林星級餐廳與各大國際甜點競賽，深受全球甜點師推崇，是歐洲精品巧克力界的重要代表。

這次台法主廚的跨國合作，不僅代表台灣甜點業與國際接軌的重要里程碑，更為2025年台灣甜點界注入世界級的創意與藝術高度，堪稱年度不容錯過的甜點大事件。

甜點 法國 巧克力

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