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觀望氣氛濃 5月車市好冷僅掛牌31910台

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
受到關稅及貨物稅調整不確定因素影響，台灣5月汽車市場觀望氣氛濃厚，總市場登錄數僅31910台，年減23.1%。圖／本報系資料照片
受到關稅及貨物稅調整不確定因素影響，台灣5月汽車市場觀望氣氛濃厚，總市場登錄數僅31910台，年減23.1%。圖／本報系資料照片

受到關稅及貨物稅調整不確定因素影響，台灣5月汽車市場觀望氣氛濃厚，雖然雖報稅截至日延後至6月底，但消費者購車心態保守，總市場登錄數僅31910台，年減23.1%。

汽車龍頭和泰車旗下TOYOTA與LEXUS品牌於5月合計登錄11592台，市佔率36.3%，仍為同期次高，穩居市場龍頭，1~5月合計登錄65109台，年增4.5%，市佔率39.5%也創同期新高。

和泰車表示，TOYOTA今年5月登錄8990台，年減14.3%，單一品牌市占率28.2%，但1~5月累積台數年增3%，5月更於全市場前五大熱銷車款中囊括四席，成績斐然。

而在Lexus方面，和泰車表示，5月登錄2602台，年增4. %，高級車市場佔有率32.8%，為高級車市場排名第一，而受限於各品牌來車狀況，5月高級車登錄7936台，年減29.3%，總市場佔比24.9%。

對於6月銷售前景，和泰車表示，適逢傳統販賣大月，各廠牌皆爭先推出促銷活動集客，同時預估政策不確定因素之影響將減緩，整體市場購買熱度有望回溫，預估6月總市場33000台，年減21%。

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