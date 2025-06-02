5月受降稅議題重創 車市規模較去年同期衰退23.1%

5月份車市受到關稅及貨物稅調整不確定因素衝擊，即使報稅延後至6月，消費者購車心態趨於保守且觀望，車商促銷、贈品齊下，最終總市場登錄數僅31,910台，比去年同期一口氣衰退23.1%。

不只是整體車市衰退，進口車影響更大，5月進口車較去年同期衰退22.6%，豪華車較去年同期衰退29.7%，特斯拉、雙B衰退幅度高於整體市場。

龍頭車廠和泰車（2207）指出，展望6月，進入傳統販賣大月，各廠牌皆爭先推出促銷活動集客，同時預估政策不確定因素影響將減緩，整體市場購買熱度有望回溫，預估6月總市場33,000台，還是會比去年同期衰退21%。

和泰車則是少數受市影響較小的品牌，也是5月車市仍能維持在3萬台以上的支撐力量。和泰車旗下TOYOTA與LEXUS品牌於5月份合計登錄11,592台，年減10.8%，市占率36.3%，同期次高，穩居市場龍頭。今年前五月合計登錄65,109台（年增4.5%），也是同期最高，市占率39.5%，同期新高。

其中TOYOTA 5月登錄8,990台，年減14.3%，單一品牌市占率28.2%。5月於全市場前五大熱銷車款中囊括四席，其中 TOYOTA旗下冠軍車款COROLLA CROSS本月登錄3,012台，較去年同期成長28%，再度蟬聯全車種銷售冠軍，穩居NO.1寶座。

Lexus 5月份登錄2,602台，（年增4.0%），高級車市場占有率32.8%，為高級車市場排名No.1。受限於各品牌來車狀況，5月高級車登錄7,936台，去年比70.7%，總市場占比24.9%。雖面臨國際經濟動盪，Lexus仍維持過往的銷售表現，在各豪華SUV級距以及豪華MPV中皆表現優異。

和泰車指出， TOYOTA於6月延續「TOYOTA 一起響樂」活動，於活動期間入主RAV4、ALTIS、YARiS CROSS、VIOS、TOWN ACE即可獲得「JBL PARTYBOX ON-THE-GO ESSENTIAL可攜式派對喇叭」乙台，並享最高80萬零利率。