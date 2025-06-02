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百貨端午連假湧人潮 微風來客提升 18%、遠百業績增 5%

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導

2025年端午連假期間，微風集團各館透過滿足消費者購物、餐飲與送禮三大需求面向，整體來客數較去年提升18%，業績提升7%。遠百（2903）也表示，三天連假遠百業績有5%左右的成長。

微風指出，精品、珠寶與名品為主要帶動業績增長動能，包括CARTIER、BALENCIAGA、Louis Vuitton、BOTTEGA VENETA與PRADA因分別推出早秋新色及夏日系列，成功吸引精品客層入館選購。

餐飲部分因聚餐需求強烈，熱門時段訂位幾乎全滿，其中更觀察到用餐人潮多為家庭聚餐及觀光旅客。各家主題餐廳也因應端午檔期送禮市場需求，推出節慶伴手禮，如樂天皇朝推出限定皇朝粽禮與小籠包加碼活動，三日內累計銷售逾300組；點點心推出限定蛇豬包粽組也售出近50組，銷售相當熱絡，搶佔送禮市場商機。

遠百也表示，端午假期帶動專門大店、女裝、休閒業績飆升，另外還有採購端午伴手禮盒、參加動態活動；去戲院看強檔院線片、聚餐，採購畢業禮物等都吸引不少來客數。

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