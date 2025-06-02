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高鐵推「少年優惠專案」 搭指定車次5折起

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

台灣高鐵公司（2633）公布7月1日至8月31日推出「少年優惠專案」，凡12歲至18歲少年搭乘指定車次即可享5折、75折或88折不等的優惠。專案車票將自6月3日凌晨零時起開放購買指定車次車票，後續依預售時程逐日開放購票；歡迎青年學子利用限時優惠，提早規劃出遊行程。

台灣高鐵公司也同步推出「校外教學團體」暑期優惠專案，自7月1日至8月31日開放高中及以下之「政府立案之公私立短期補習班」適用同行師長享75折優惠（每11位中至多可含2位帶隊老師，以此類推），凡11人（含）以上之國內學校團體搭乘指定車次，國/高中生可享全額票價75折，小學生及符合敬老、孩童及愛心等優惠身分者，也可享標準車廂對號座全額票價4折，並可預約高鐵車站及高鐵探索館導覽活動！優惠車次天天有，歡迎學校師生把握時機，開啟一場充實又精彩的暑假旅程。

此外，台灣高鐵公司提醒，旅客購買「少年優惠專案」車票，乘車時請務必攜帶附有照片及出生年月日之有效身分證件正本（如身分證或健保卡）以備查驗，以免影響優惠權益。「少年優惠專案」之各指定車次車票，除透過網路訂票系統訂位與付款，亦可透過台灣高鐵「T-EX行動購票」App、全國超過一萬家合作之便利商店及各車站售票窗口，一次輕鬆完成訂位、付款及取票，省時方便，歡迎多加利用（詳細資訊及規定，敬請參考活動網頁）。

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