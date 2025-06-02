康科特攜旗下康悅藥品 搶攻寵物醫療市場

專業醫療管理顧問康科特公司（6518）宣布，攜手旗下子公司康悅藥品，跨足高速成長的寵物健康產業鏈。透過康悅藥品提供動物醫院所需的藥品與醫療器材、建立嚴謹供應體系，並導入人醫級的醫務管理模式，為動物醫院所及毛孩家庭提供兼具品質與信賴的醫療資源。

康科特長期深耕醫療機構與牙醫診所的營運管理、資源整合與效率提升，累積豐富且實戰導向的管理經驗。康科特管理領域橫跨西醫、牙醫、中醫，此次透過康悅藥品進軍寵物市場，不僅展現出康科特多元化經營的專業實力，更是將人醫專業成功延伸至動物醫療領域的里程碑。

根據農業部調查，2023年台灣家犬與家貓數量已突破279萬隻，獸醫診療機構數量已達2,000家，顯示寵物已深植於現代家庭，並帶動龐大的醫療與照護需求。

力晨動物醫院長郭力瑋表示，樂見愈發眾多的大型集團重視寵物市場，將先進的設備導入動物醫療領域，有助提升動物醫療品質，帶動獸醫醫療發展。有明基佳世達集團旗下康科特的加入，相信能為獸醫醫療產業大幅提升整體照護水準。

康科特董事長劉靜怡指出，康悅藥品是康科特跨界創新的重要一步。隨著寵物醫療走向專業分工，寵物的腫瘤、心臟、關節甚至是失智等病症的治療也越來越受飼主所關心。康悅藥品將致力於提供相關的藥品，滿足獸醫與飼主的需求。