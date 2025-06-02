觀光署推澎湖6月優惠 免費機票、租車優惠成跳島遊亮點

交通部觀光署邀請澎湖縣擔任6月亮點主打星，聚焦行銷吉貝、員貝、鳥嶼、後寮與觀音亭親水遊憩區等澎湖5處百大亮點，並輔導澎湖縣政府推出「澎湖跳島·嶼海時光慢旅行」8梯次的深度體驗遊程，媒合澎湖在地食宿遊購行至少30間觀光業者提供旅遊優惠，邀請大家在6-9月期間，來一場跳島深度生態旅遊。

此外，觀光署也透過企業合作，邀請遊客使用「去趣」旅遊規劃App安排專屬澎湖深度體驗遊程，更祭出免費澎湖雙人來回機票、租車時數折抵、訂房優惠等好康，搭配澎湖國際海上花火節熱潮，希望吸引更多旅客在欣賞煙火之餘，透過跳島旅遊看見澎湖更深層的美。

觀光署長周永暉表示，澎湖有得天獨厚的海島資源與在地文化，5處百大亮點各具特色。「吉貝」以無垠碧海與潔白沙灘，勾勒出最迷人的海角樂園；「員貝」摺裙貝殼形狀之玄武岩柱狀節理地質景觀，甚具賞景趣味；「鳥嶼」上悠閒的傳統漁村風貌吸引旅人前往體驗；「後寮」則以碧海藍天的海中步道「天堂路」聞名，每到漲潮許多遊客前來散步觀海；「觀音亭親水遊憩區」則是結合歷史與現代化之設施，十分適合親子遊客前來遊玩，更是澎湖花火節的最佳舞臺。

觀光署表示，除了輔導澎湖縣政府整合旅行業者推出深度體驗遊程，串聯澎湖百大亮點；為加強「台灣觀光100亮點」推廣面向，觀光署鼓勵各方企業響應合作，和泰集團（2207）便透過「去趣」旅遊規劃 App精選澎湖在地推薦玩法，讓旅客輕鬆一站完成行程安排，並推出6月主打星澎湖旅遊加碼優惠。除可在觀光署臉書粉絲專頁抽免費澎湖雙人來回機票，透過「去趣」完成澎湖住宿預訂，可享有房價10%之和泰Points回饋；遊客於iRent澎湖站點使用共享租車服務，輸入優惠碼「澎湖6一夏」，立即領取60分鐘汽車時數折抵券。

觀光署也補充，為鼓勵旅客利用公共運輸遊玩澎湖，目前「台灣好行」景點接駁公車持電子票證半價優惠、澎湖地區「台灣觀巴」套裝旅遊行程在6月期間更加碼為3折優惠，鼓勵國人深入探索離島風情，輕鬆規劃最對味的夏日行程。更多6月主打星澎湖旅遊優惠、推薦遊程與百大亮點資訊，可至「台灣觀光100亮點」活動網站。