支持社區圓夢！「富宇好家計畫」深耕永續影響力

富宇建設（4907）攜手富宇地產推出第二屆「富宇好家計畫」支持社區圓夢，吸引來自桃園、新竹、台中、彰化、南投等地社區住戶參與提案，收件數較去年增加73%，2日公布通過審查名單，包含「種子社區」和「共好社區」共計45件審查通過，總獎金近186萬元。

富宇建設協理周燕槿指出，深耕社區多年，發現不少社區有心做事，卻沒有管道、不知從何下手，「富宇好家計畫」簡化繁瑣的申請和核銷流程，透過說明會和相關輔導機制，為社區打造互動和學習的機會，讓有志投入社造的住戶，有機會透過申請計畫補助款，讓好點子落地實現。

「富宇好家計畫」推廣關懷、互助、支持、分享的鄰里團結精神，區分為規劃社區住戶共同參與活動的「種子社區」，和連結社區周圍環境與團體、共創永續生活的「共好社區」二個類別，今年共計收到57件申請，45件審核通過，通過率79%，其中更有5個社區連續兩年抱回最大獎12萬元。

周燕槿表示，「富宇好家計畫」因住戶組成及社區需求不同，提案方向也相當多元，例如新竹大部分由科技業雙薪小家庭組成的社區，意識到居民多從外地移入，在地認識與連結較薄弱，缺乏親子共學和生活教育的場域。

再加上雖有永續意識的生活理念，卻難以提供孩子永續和食農教育的機會，因此申請計畫補助，透過多場地方探索活動、親手耕種及組成在地共學社團，強化社區交流，建立在地情感連結與認同。

還有經營社造多年的社區已成立社區志工隊，希望透過申請計畫補助，開設急救防災應變課程，強化基礎急救、止血包紮、防災避難等危機應變能力，並與鄰近小學合作開設社區防災宣導課程。

也有去年全新成立的社區，在交屋前就已開始醞釀參與社造，今年申請「富宇好家計畫」的經費，用來籌辦強化社區凝聚力的系列活動。

周燕槿說，「富宇好家計畫」鼓勵社區以實際需求為出發，規劃一次性或系列型活動，不論規模、不限形式，目的就是希望每一顆種子，都能在社區的土壤裡自在成長，開出屬於自己的風景。

最終則希望達到人與人之間、以及與環境鄰里之間的和諧共好，呼應「富宇用永續的心，賦予每一個家的美好」的品牌核心理念。