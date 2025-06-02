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川普提高鋼鋁關稅 法人預期大國鋼等供應鏈受惠

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

美國總統川普宣布自6月4日起，對外國輸美鋼鋁的關稅從25%倍增至50%，引發歐盟及加拿大反彈。歐盟執委會除了表達強烈遺憾，更揚言準備好報復。

國內大型法人機構表示，川普提高鋼鋁關稅，主要想保護美國鋼鐵產業及美國鋼鐵（XUS），維持美國鋼鐵公司的獲利，避免其被新日鐵併購。日本新日鐵預計以每股55美元收購美國鋼鐵，使其成為新日鐵北美公司的全資子公司，該案自2023年12月消息傳出以來，一直受到政治因素拉扯。美國前總統拜登曾在今年1月以「考量保護美國產業的戰略必要性與國安風險」為由，宣布中止該計畫。

另外，從原料價格來看，國際鐵礦砂價格維持弱勢，4月美國關稅宣布後，最低跌到94美元左右，但即使局勢已經舒緩，但後續價格最多也只反彈到100美元、這個長期平均價格附近而已，目前最新報價約95美元。

預期全球鋼鐵需求2025年並不會太強，反而中國大陸需求持續放緩，將對鐵礦砂價格走勢不利。鎳價近期持續在15,000~16,000美元區間震盪，由於鎳價已維持一年多的價格整理，成本相對平穩有利於鋼廠。

由於大國鋼（8415）在美國市場具高度市占率，同業難以超越。因應美國關稅已經調漲售價，第2季毛利率可望大幅提升，抵消匯損衝擊，在關稅調升後預期還會有下一波漲價下，預估今年每股獲利（EPS）將成長至3.1元。

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