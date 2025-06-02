金萬林攜手博錸 搶攻自動化檢測市場、因應爆量需求

金萬林-創（6645）2日宣布，與自動化檢測設備領域的創新者博錸（6572）生技達成三年獨家銷售合作協議，共同在台銷售博錸自家研發的全自動檢體製備系統「IntelliPrep TRIO 240」，以應對日益升高的分子檢測需求。

金萬林表示，此次合作的主力產品「IntelliPrep TRIO 240」是一款集核酸萃取、定量、檢體濃度自動校正與PCR反應配製於一體的全自動樣本製備平台。每次操作能處理最多24個樣本，可支援血漿、全血、FFPE組織、鼻咽拭子及懸浮細胞等多種檢體前處理，並可銜接全血基因定序（WGS、WES）、cfDNA液態切片分析（Liquid Biopsy）及FFPE組織樣本的基因突變分析等下游應用。其專利磁性吸附移液技術使得操作更加簡便，有效降低人工處理步驟與誤差，確保檢測的精準性和高效率。

金萬林表示，全球疫情形勢變化迅速，尤其是新冠病毒（COVID-19）及其他流行性病毒如流感、副流感的防控工作日益複雜且迫切。傳統的病毒檢測方法往往需要大量人工處理，不僅耗時且容易出現誤差。IntelliPrep TRIO 240透過自動化的樣本製備能力，能有效簡化檢測流程、提升處理通量與一致性，大幅提高檢測準確性與效率，同時減少人工操作可能帶來的錯誤，從而顯著提升檢測機構對突發疫情的反應速度和處理能力。

除了防疫應用，IntelliPrep TRIO 240在精準醫療領域的應用同樣潛力無窮。該系統可作為多種先進分子檢測技術，如全血基因定序 WGS/WES、cfDNA 液態切片分析與 FFPE 組織突變檢測的檢體前處理平台，這些技術對於癌症、罕見疾病及慢性病的早期診斷和制定治療方案至關重要。

金萬林表示，傳統基因檢測往往需要大量人工處理，且過程繁瑣，容易延誤診斷的最佳時機。IntelliPrep TRIO 240則能顯著提升基因檢測的效率，助力醫療機構迅速提供準確的診斷結果，從而實現更及時、更精確的治療。

此外，對於金萬林在全基因定序（WGS）和全外顯子定序（WES）等高端技術的檢測服務應用上，若進一步結合IntelliPrep TRIO 240全自動檢體製備系統，其帶來的自動化流程提升，可顯著減少人工介入，提高工作流的一致性，顯著縮短檢測周期。

博錸生技為台灣領先的體外診斷（IVD）試劑與自動化儀器開發製造商，致力提供涵蓋樣本製備與多元基因檢測的完整解決方案。旗下IntelliPrep TRIO 240 全自動檢體製備系統自上市以來，已獲多國市場高度認可，並取得美國 FDA醫療器材列名登錄，廣受業界的肯定。此次雙方的合作，不僅強化了金萬林在檢測設備領域的領先地位，也使博錸的創新技術能夠更加深入地融入台灣的防疫與精準醫療市場，結合雙方在產品銷售和技術創新的優勢，降低醫療與研究人員的人力負擔，提升台灣醫療的品質與競爭力。

金萬林董事長吳品聰表示：「金萬林以代理銷售檢測設備起家，擁有台灣最多的檢測儀器一線品牌代理商資歷，並且在基因體與代謝領域深耕多年。金萬林自許為台灣最了解檢測需求的儀器銷售公司，特別是在新冠疫情期間，與產官學界積累了寶貴的實戰經驗，相信與博錸的合作能為台灣市場提供更強大的自動化檢測儀器支持」。

博錸董事長曹汀則指出：「IntelliPrep TRIO 240是博錸多年來研發的核心平台，結合了樣本萃取、自動定量和PCR反應準備等功能，並已獲得美國FDA醫療器材列名，受到全球市場的青睞。作為台灣的技術創新公司，我們非常重視TRIO的在地應用與推廣。這次與金萬林的策略合作，讓我們可以共同開拓精準醫療與自動化技術的新藍海」。