信義房屋邀桃園民眾齊捐書 為慢飛兒築夢

信義房屋攜手「桃園市築夢家族社區兒童發展協會」發起舊書募集活動，邀請社區民眾一同為慢飛天使添一份助力。活動將於6月7日（六）、8日（日）、14日（六）、15日（日）舉行，捐書者可獲贈限量「社區一家」精美小提袋，限量200份，送完為止。

本次募書活動由桃園區分店串聯，以兒童繪本、早療特教與園藝相關主題為主。民眾可於活動期間將指定主題舊書送至信義房屋內壢店、楊梅店、中壢店、青埔A19店、南崁忠孝店、南平藝文店、桃園中正店、中路重劃店、八德長興店等等9家門市參與捐書。

桃園市築夢家族社區兒童發展協會為信義房屋「社區一家」多次獲獎單位，是由一群遲緩、自閉症、注意力不足等特殊需求兒童的家庭自發組成，協會多年來也持續關注特殊兒議題。協會創辦人呂秀雪老師表示，為了協助慢飛天使們自立、融入社會，協會打造了一個培力農場，並設置麵包窯、香草園等實作場域，讓孩子們在農作與手作中學習，並搭配義賣活動，培養情緒表達與社會互動的能力。這次和信義房屋合作募集的書籍將提供孩子、家長與志工使用，豐富學習資源。

信義房屋表示，社區一家計畫除了提供社區圓夢金支持協會外，也希望能用多元方式促進社會共好，本次活動透過二手書募集串連同仁、客戶與在地社區，不僅讓書籍有了嶄新用途，許多同仁也已表達捐書意願，讓舊書有個好歸屬，繼續發揮價值，期許透過捐書活動讓慢飛天使開啟更廣闊的學習世界。信義房屋長年以社區好鄰居自許，堅持「以人為本」，深入瞭解在地需求，尊重社區的多元樣貌，致力推動共融共好、促進良善循環。

信義房屋「社區一家」計畫自2004年啟動至今已邁入第21年，投入逾五億元協助超過3400多個社區圓夢，持續推動全民參與社區營造，結合民間力量關注樂齡照護、弱勢關懷、環境永續、地方文史與人文教育等多元議題。本次募書活動更結合房仲本業的據點網絡與在地連結，號召民眾一同捐書做愛心，讓門市成為善意流通、互助共好的平台。信義房屋將持續透過行動，讓永續價值在社區生活中發芽。