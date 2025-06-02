空頭確立！ 李同榮點名2行政區「下修指標」

吉家網公布最新房市季報，首季六都房價除新北市仍小漲0.6%外，其餘五都呈現下跌，平均下跌1.2%。吉家網董事長李同榮表示，六都均價與交易量已連續兩季下跌，空頭確立，全台房市已由南而北，進入下修階段。

根據吉家網統計，第1季新北市房價表現小漲0.67%，其餘五都分別呈現跌勢，依序為台北市下跌0.52%、台南市下跌0.53%、高雄市下跌0.68%、桃竹下跌1.44%，台中市下跌2.08%。

吉家網企研室處長莊文樹分析，上一季跌幅高達4.3%的台南市與跌幅達5.6%的高雄市，這一季跌幅收斂，台積宅核心與外溢地區於去年第4季率先領跌後，今年第1季跌勢稍有緩和，雙北市則延續上一季走勢，在漲跌之間盤整。

吉家網董事長李同榮指出，比較第1季與去年同期房市，六都房價已經由南而北，逐季鬆動，年漲幅雖是六都呈上漲，但事實上房價已由去年前三季漲勢收斂，轉為去年第4季與今年第1季的小跌現狀。

李同榮分析，這一波市場下修指標的都會區，將是上波領漲的台南，下修的行政區指標則是台南新化區與安定區，主要是台積宅外溢與超漲效應。

至於抗跌指標的都會區，是這波漲幅落後的台北，抗跌行政區指標為台北市士林、北投，主要是因為輝達（NVIDIA）AI北士科效應，將延伸效應至「社子島開發」，是未來房市下修最具抗跌性的指標行政區。

李同榮分析，下半年有關稅戰、匯率波動加劇、地緣政治緊張、停滯性通膨、GDP成長趨緩、交屋潮劇增、建商被迫開工、營建資金斷鏈、消費者信心下滑等九大利空罩頂，房價持續鬆動，激勵觀望買盤進場，交易量逐季回溫。

李同榮表示，下半年雖有九大利空影響，但近年台灣AI產業擴張，包括輝達海外總部落腳北士科、桃園建構亞洲矽谷創新中心、以及「大南方新矽谷方案」以台南沙崙為中心，串聯嘉義到屏東等縣市，建構以AI為核心的產業生態系。