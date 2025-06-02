對岸刺激銷售 汽車零組件廠營運樂觀

車市冷，兩岸都有類似情況，讓相關供應鏈業者也受苦，不過近日業內傳出，中國大陸官方宣示介入大陸汽車市場價格戰，加上對岸政府推出汽車銷售刺激政策，凡此都可望帶動新車市場增溫，讓相關供應鏈業者今年營運轉趨樂觀。

LED車燈模組廠麗清（3346）指出，除了大陸政府宣示將介入過度內卷的汽車業之外，麗清供應近期最暢銷的比亞迪海洋系列車款之車燈控制器新案出貨動能穩健，有助於創造今年大陸地區銷售表現逐步成長。

麗清指出，近期持續深化研發設計能力、強化產品附加價值，透過提升LED車燈產品的輕量化、標準化及智能化等應用，不僅有助於整車節能，也符合綠色環保趨勢，更有效滿足汽車產業日益提升的安全性與能源效率需求，奠定整體集團營運保持良好發展利基。

廣華-KY也指出，去年包括賽力斯、長城、比亞迪等自主品牌熱銷車款的出貨品項進一步增加。

公司並啟動新一波產能與技術轉型升級計畫，包括配合客戶進行全球生產基地布局、自動化導入、先進表面處理技術開發，以及發光電裝內裝產品。廣華將持續深耕富成長潛力之自主品牌車廠客戶。