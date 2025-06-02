國產車促銷戰本周開打 車市預期6月需求解凍

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導
和泰車。記者黃淑惠/攝影
和泰車。記者黃淑惠/攝影

國產車促銷大戰，本周開打。裕隆集團旗下中華車與裕日車率先促銷搶市，據悉，和泰車（2207）等各大車廠本周也可望「接棒」推出6月促銷案，業內預期，車市可望引燃新一波「價格」與「讓利」戰火，將點亮6月車市。

車市經歷兩個月冰原期之後，由於財政部仍等待台美談判結果，暫時沒有要調降汽車貨物稅的規劃，業界認為，短線來看，車市需求可望解凍、「6月已經露出曙光」，預期6月車市可望迎來一波買氣，讓車商也準備大舉搶市。

5月車市受到貨物稅與關稅調降議題影響，消費者購車態度觀望，市場並呈現急凍局面。不過隨著財政部暫時沒有調降貨物稅的規劃，以及車商積極推出促銷案，業者也期待6月買氣回升。

對此，裕隆集團走在市場最前端，中華車旗下品牌MG Taiwan6月火力全開，祭出史上最強購車優惠方案，旗下HS、ZS車系同步推出限時專屬心動購車金優惠，不僅在回歸市場後沒有調漲售價，甚至還祭出配備升級方案，整體讓利的幅度衝上兩位數。

同為裕隆集團的裕日車，同樣在5月30日起至6月30日止，限時推出國產車系X-TRAIL、KICKS及SENTRA「涼夏特仕版」限量各200輛，雙前座升級通風座椅。

本次X-TRAIL、KICKS、SENTRA都有汰舊換新與若干升級優惠，讓利幅度甚至更大。

繼裕隆集團之後，本周起將陸續有車廠發布新的優惠計畫，包括和泰集團、中華旗下商用車等車廠將率先宣布促銷方案，市場認為，進口車廠可能會觀察這一波大戰的熱況，評估加入戰局。

特別受到關注的和泰集團，市場認為，可能會有幾招應戰，擴大購車相關贈品，甚至還會推出低利（無息）貸款，不排除還有議價空間，不過，這都要看消費者的談判力度，有積極買車意願的買家，或許能談到心目中的價格。

據了解，此次裕隆集團旗下中華車MG，在自製率風暴平息後重回市場，不僅沒有因為成本升高而調漲售價，反而逆勢「維持原價」搶市外，還加送數萬元的配備，此舉等同變相降價，守住市占率的雄心不言可喻。

和泰車部分，由於原先應在5月啟動的夏日競賽活動，因為市場太冷清，因此可能讓該活動遞延到6月，換言之，和泰車在本月才要大展身手，而最受惠的是有意買車的消費者。

車市 裕隆集團 國產車

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