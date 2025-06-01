新建案市場銷售壓力加大 待售存量衝上14.54萬戶、創2024年來新高
據樂居網資料，最新4月國內二手市場待售存量達97,165戶創歷史次高、僅較3月99,050戶新高水位減少1.9%；國內新建案待售存量則達145,462戶、創2024年以來新高。
不過，馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，雖然去年9月政府打炒房至今，市場賣壓持續成長，但對買家來說，新舊屋各多出近3萬戶、1.5萬餘戶賣壓，總計7個月來多出近4.5萬戶待售物件，平均每個月僅新增6,397戶，賣壓增加的速度比想像中還要更慢，因此當前房價修正幅度並不顯著。
何世昌分析，以新屋來看，與上一波賣壓高峰相峰、2022年12月153,967戶相比，最新4月新建案待售存量仍比當時少8,505戶，二手屋市場雖然待售量創歷史次高，但待售量至今仍未撼動房價、並造成明顯下修壓力。
何世昌指出，從數據來看，只能說目前新舊屋市場均出現價量背離之姿，房市維持在「盤整」格局，至於是「盤整向下」或「盤整向上」，則需視後續市場價格有無明顯鬆動。
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