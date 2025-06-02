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經濟選書／一人公司 首重建立人脈

經濟日報／ 倉林寬幸
《一人公司的第零年教科書》書封。 大是文化╱提供
《一人公司的第零年教科書》書封。 大是文化╱提供

如果你目前在公司的人際關係不太好，打算離職之後就要斷絕一切聯絡，請稍微冷靜一下。我在創業後幾乎斷絕了上班族時期的人脈，但後來好幾次都覺得「真的很可惜」，因此後悔不已。

一旦創業絕對需要顧客，如果與目前的公司關係良好，第一個顧客可能就是你現在的公司。即使沒有成為第一個顧客，往後或許也有合作機會。

無論能力多好，如果沒有建立良好關係，對方也不一定會委託工作。

如果目前的公司不是黑心企業，最好可以取得公司的支持再離職。在公司工作時與各種企業往來互動，那些都是人脈。萬一不是和平離職，公司可能會對客戶講你的壞話，例如：「他在公司時是問題戶」等。

遇到這種情況，創業後即使想找那家企業做生意，對方也不會考慮合作。在公司時就要思考如何建立良好評價，好名聲可以幫助創業後的自己。

我現在的工作雖然以數位廣告為主，但基本上都是透過實際交流取得顧客。由於是在線上工作，我也曾經以為可以完全以網路招攬顧客，但是至今還不曾單靠網路獲得顧客委託。

目前我的顧客100％都是實際見過面的人，或是由顧客介紹而來。

現在我仍會參加講座以自我精進，也會提供生意上的建議給講座中認識的人，很多人因此變成我的顧客。實際見面談過話的人與只在網路上交流的人，哪個比較能夠信賴？毫無疑問是前者吧。

今井孝是教我市場行銷的老師，同時也是暢銷作家，以往一年會舉辦一、兩次講座，參加者多達300人。我很好奇老師如何召集這麼多人，是不是有投放廣告，然而他後來告訴我，其實只是個別聯絡而已。

他會透過郵件或電話聯絡以往參加過講座的人，並告知：「我要再舉辦講座，方便的話也請邀請其他人一同參與。」

今井老師有多本暢銷書，粉絲也非常多，在知道他會為了宣傳講座而個別聯繫粉絲後，我感到非常驚訝。

此外，許多收入頗豐的一人創業家也會在各地舉辦活動和交流會，並在活動後召開聯歡會與參加者直接交流，工作機會進而上門，因此他們會在實際會面的場合中積極建立人脈。

這些事看似理所當然，但是要持續好幾年並不簡單。愈是一流人士，愈能持續做好這些理所當然的事。

所以說，個別聯絡是無庸置疑的事，無論如何都得勤於和他人聯絡。正因為如此，請重視現在的人脈。如果把周圍的人當成潛在顧客，你的交流方式應該也會有所改變吧。

離職後就與公司毫無關係？好的人際關係受用一生。

離職 數位廣告 創業

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