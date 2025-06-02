數位行銷／品牌故事 要能引起共鳴

很多人以為撰寫品牌故事，必須要跌宕起伏或天生具備話題性。其實不然，真正動人的品牌故事，靠的是共鳴。以下五個步驟可讓品牌或產品說一個讓人心動、願意分享，甚至轉化為信任與購買行動的故事。

一、品牌故事不是講我們多厲害，而是為什麼這個對你重要

很多企業一開口就是公司發展沿革或得獎紀錄，這些資訊或許重要，但真正的故事開端，應該是對方會關心的事。

比如你若從事健康食品業，不要一開始就說「我們的產品含有 12種胺基酸」，要說「你有過那種疲憊到連打開維他命瓶蓋都懶得動的早晨嗎？」這樣的開頭，會讓受眾立刻代入，點頭稱是。

品牌故事的第一步，是找出與客戶共感的入口：是一種壓力、渴望或生活中的小麻煩？還是一個不曾被好好對待的需求？你得從對方的生活開始，而不是從貴公司介紹開始。

二、從問題出發，而不是產品功能

《請開始說你的故事》這本書提醒我們：故事之所以吸引人，是因為它有衝突與轉折。這個原則在品牌敘事中同樣適用。

好比Dyson吸塵器從來不說「我們的馬達每秒轉速有多快」，而是說「你是否曾經吸完地，打開吸塵器發現裡面全是灰塵？」他們從生活的不便出發，再帶出解法與突破，讓人自然地相信：這產品就是為我而生的。

所以你要問自己：不是產品有什麼特色，而是解決了用戶什麼樣的痛點？從使用者視角重新架構你的品牌故事，才能真正打動人心。

三、故事不是堆疊資訊，而是建構情境

在企業內部簡報、行銷活動甚至招募廣告中，常看到繁複的規格參數、服務內容或流程圖。但這些資料不會讓人記住你，因為它們少了畫面、感覺與記憶點。

與其說「我們是一間ESG永續顧問公司」，不如這樣開場：「我們曾接到一通凌晨3點的電話，那是客戶因為突發環保稽查快要崩潰的聲音。我們在三小時內整理出應變對策，協助現場應對，也讓那家公司免於繳交鉅額罰款。」

你看，這才是故事：有時間、情緒、行動與轉折。而且最關鍵的是：它讓人看見你在做什麼，而不是聽你說你是誰。

每個企業，無論在哪一行，其實都擁有這樣的故事片段。你只要開始記錄、整理、提煉這些片段，就能將它們編織成品牌故事中最動人的段落。

四、放下完美，說真實的掙扎與選擇

許多人會擔心：「如果我說我們公司曾經做錯決策，會不會形象不好？」其實正好相反。比起千篇一律的歌功頌德，更能讓人建立信任感的，是那些你願意承認失誤、調整路線、走得更堅定的過程。

當你願意說「我們也曾跌倒，但從中學到了什麼」，那種真誠比任何行銷話術都更具說服力。

五、練習用說給一個人聽的方式講給世界聽

最後一個關鍵技巧，是語氣的調整。許多職場人士在寫品牌故事時，語氣會不自覺地變成像寫公文。但真正有影響力的論述，應該要口語化，像在對朋友說話。

想像你不是在寫品牌簡介，而是在跟一位潛在顧客或合作夥伴面對面聊天。這樣的語氣不僅更自然，也更貼近現代品牌行銷與人資溝通的主流語境。

當你開始從受眾角度出發，將一個產品的功能轉化成一段故事的情境，當你敢說出人性中的掙扎與選擇，當你放下華麗辭藻、用真誠語氣開口說話——你會發現，無論身處哪個產業、代表哪個品牌，只要你說得好，大家都願意聽。