獨家／微星插旗越南！與電信集團 Viettel 結盟 搶攻輝達 AI 商機

NVIDIA（輝達）執行長黃仁勳2024年底造訪越南，宣布將協助該國打造AI資料中心，成為區域科技重鎮，如今有進一步推展，微星科技（2377）宣布與越南大型電信集團Viettel Group簽署策略合作協議，雙方將就伺服器研發設計到製造展開全面合作，為微星進軍越南鋪路，這也是美國總統川普今年上任以來，微星首度宣布的越南布局行動。

微星1日正式與越南最大AI資料中心業者合作Viettel Group簽署協議，雙方在伺服器技術移轉、產品設計至系統建置等多個階段密切合作，兩大科技公司將密切合作，就資源最佳化及在地化製造能力等方面深化討論，並宣布鎖定政府、教育、企業等多元領域合作發展。

微星2025年估伺服器營收比3至5%，2026年拚倍增。微星製造地布局方面，伺服器主機板SMT在台灣桃園龜山跟中國大陸深圳廠製造，組裝部分今年首度開始以L11（機櫃系統）出貨，並配合客戶在地組裝，組裝地點包括美國加州、台灣，歐洲則規劃在波蘭廠（原本是維修據點跟倉儲中心）建置，倉儲據點則考慮改在荷蘭設立，扮演歐洲進口門戶角色。

而在微星宣布與越南Viettel Group旗下Viettel Manufacturing Corporation合作後，外界高度關注微星是否與該集團合資設廠，而該合作計畫也是在川普今年上任後，歷經越南也被調高關稅下，新一波布局行動，由於東南亞資料中心建置需求日益蓬勃，與當地地頭蛇Viettel Group合作被視為是快速切入捷徑。

微星此次出擊，也意味其伺服器布局已經準備就緒。微星2025年目標是產品線完整化，其COMPUTEX展出5大產品線：19吋標準EIA機櫃、OCP ORv3與NVIDIA MGX機櫃解決方案、模組化DC-MHS Core Compute多節點伺服器、以及NVIDIA Grace Blackwell架構的DGX Station，已宣告產品齊全，而跟台灣電子五哥不同的是，微星針對企業用戶、區域地頭蛇及二線雲端服務供應商（Cloud Service Provider）提供服務，且CPU跟GPU伺服器並用。

黃仁勳2024年底造訪越南，看好越南成為東南亞AI科技重鎮，Viettel集團是越南大型電信集團，具備官方色彩，正積極建置資料中心提供區域數據服務業務，2024年上半新宣布於越南河內和樂科技園區（Hoa Lac Tech Park）心打造第一座再生能源資料中心，30%電力消耗來自綠電，建築面積2萬1,000平方公尺，擁有2,400多個機架，總容量達30MW。

Viettel也宣布將大舉投資建置資料中心，目標2030年擴增至3萬4,000個機架，兩年內再設立至少3座數據中心，總容量預計240MW，到2024年底該集團已經投資14座資料中心，累計1萬1,500個機架，總電力供應逾87MW，微星與其結盟，增添後續想像空間。

微星伺服器團隊正大舉擴張，目前研發團隊約300人，今年底目標擴張至400人，2026年目標500人，為此微星也宣布增建桃園龜山新廠辦大樓，成為伺服器團隊新據點。