陽明、萬海客戶6月上旬報價遠高於市場 最大漲幅近3成

最新一周遠東（2845）到美國每FEU（40呎櫃）飆漲，陽明海運（2609）、萬海航運（2615）近日公布的給客戶6月上旬的價格又遠高於市場價格800至1,400美元左右，最大漲幅近3成，這個價格只適用到6月15日；物流業者分析，代表市場需求旺，航商對於艙位的掌控更為小心，避免無法真實反應市場需求。

遠東到美西漲幅57.9%、遠東到美東每FEU（40呎櫃）漲幅45.8%，這是美中關稅達成90天內協議後雙邊關稅漲幅最大的一次，隨著各大海運業者全力在市場上調船返回美國線，歐洲、近洋線船舶供給減少，艙位也跟著吃緊，遠東到歐洲、地中海運價也都大漲，漲幅達2成及3成。

遠東到美西每FEU（40呎櫃）達5,172美元，較前一期大漲1,897美元，漲幅57.9%；遠東到美東每FEU（40呎櫃）達6,243美元，較前一期大漲1,959美元，漲幅45.8%。

市場傳出陽明的6月的價格為6,500美元，較現在市場價格高27%；美東線則是報7,500美元，較最新的價格漲幅達2成。

萬海6月上半月40呎櫃運費報價如下美東價格來到7,000、美西價格6,000、墨西哥6,000（漲2,600）；已經簽訂的長約價格也要開始加收旺季費用。

船舶調度排擠效應發威，根據最新一期出爐運價，遠東到歐洲運價連續兩周上揚，歐洲每TEU（20呎櫃）達1,587美元，周漲幅20.5%；遠東到地中海運價每TEU（20呎櫃）達3,061美元，周漲幅31.5%；其餘的航線還包含中南美、南美的價格全面走揚。