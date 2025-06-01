快訊

效果比一般走路好 科學家開發日式健走法更能改善體能與血糖

花3.2萬去沖繩員工旅遊吃這樣 詹子晴怒公開菜色照

實驗室酒精燈爆炸...學生頭臉20%燒傷 校方要求「刪影片」疑卸責

全台重劃區最新房價曝、3處下跌了！台南最重

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖／住宅週報提供
房市示意圖／住宅週報提供

雖然央行第七波信用管制後，房市買氣急凍，不少人認為重劃區房價會重跌，但根據591新建案最新統計，今年多數重劃區房價仍持續上漲，其中高雄新市鎮上漲26%最多，另外林口、淡海、A7、台中7期等也都有一成以上漲幅。

統計顯示，全台僅三個重劃區房價呈現下跌，其中台南九份子重劃區，截至目前區內成交均價為31萬，較去年每坪34萬元下跌8%，全台最多，另外台中廍子與新竹高鐵特區，行情同樣走跌，雙雙年減2至3%。

591新建案新聞組長林哲緯分析，現階段買氣熄火，不少建商為去化餘屋，選擇擴大讓利空間，導致價格波動，部分重劃區行情也初見「校正回歸」，但整體而言，房價走跌重劃區在全台僅占極小比例，跌幅也尚不明顯。

其中跌勢最重的九份子重劃區，過去因單價相對親民，房市交易熱絡，這幾年價量一路向前衝，如今消費者不買單。資料顯示，當地去年有逾百件交易，今年只剩零星交易，均價一坪下跌3萬，跌幅來到8.8%。

台中北屯廍子重劃區去年成交均價上衝至一坪41.3萬，今年不再有創價力道，部分建商讓利去化餘屋，讓均價下修至每坪39.9萬元，一坪下跌1.4萬，跌幅約3.5%。

竹北高鐵特區部分，這幾年受台積電（2330）設廠與工程師紅利，房市陷入一片狂熱氛圍，大幅推升房價，房價短期內從4、5字頭一路漲到7字頭，如今買氣回歸理性，價格也開始進入收斂期，目前均價一坪74萬，較去年小跌2.5%。

十大抗跌重劃區。資料來源／591新建案提供
十大抗跌重劃區。資料來源／591新建案提供
資料來源／591新建案
資料來源／591新建案

重劃區 房價

延伸閱讀

「鉅泓建設」落跑預售屋成爛尾樓 頭期款2400萬恐討不回來

買菜回來家被拆了！霧峰承租戶組自救會 建商：法院見

影／同意書羅生門？建商曝「早已領補助金」 不願拆屋婦人駁斥：不是我簽的

彰化員林祖厝遭賣建商 9旬翁未領拆遷費突被架走…目睹房被強拆痛心

相關新聞

全台重劃區最新房價曝、3處下跌了！台南最重

雖然央行第七波信用管制後，房市買氣急凍，不少人認為重劃區房價會重跌，但根據591新建案最新統計，今年多數重劃區房價仍持續...

房市雖冷、台中富人沒縮手 實價曝這區高價宅交易夯

實價顯示，台中高資產族正進軍單元二重劃區，其中陸府建設「續森」近期成交三筆高總價，全數超越5,000萬元門檻；「精銳AB...

美國關稅風暴 中鋼陷逆風 前景多重挑戰待解

中鋼4月虧損，為今年首見，隨著美國關稅風暴起伏不定，鋼市前景晴雨難測，中鋼後續恐面臨更多挑戰，經營團隊將持續推動產品升級...

中小企業永續轉型 標竿學習／大武山牧場 養永續雞蛋

雞蛋，是不少台灣人餐桌上的日常食材，也是屏東大武山牧場實踐永續ESG的起點。從基礎的碳排查、動物福利，再到使用有機肥與打...

機器人新競局 台廠點將／潛力供應鏈點將錄

台灣專業金屬加工商宇隆科技三年前投入「行星減速機」研發，深入研究對標特斯拉Optimus 2人形機器人全身關節規格，開發...

機器人新競局 台廠點將／工廠機器人 台灣廠商手握利基

亞太市場將成人形機器人供應鏈重鎮，機械公會工業用機器人專委會會長黃識忠表示，台灣面臨大陸紅色供應鏈以六折低價競爭壓力，唯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。