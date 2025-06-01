房市雖冷、台中富人沒縮手 實價曝這區高價宅交易夯

實價顯示，台中高資產族正進軍單元二重劃區，其中陸府建設「續森」近期成交三筆高總價，全數超越5,000萬元門檻；「精銳ABBA瑞至」也成交9筆，最高單價一坪81.2萬，最高總價也達5,036萬元。

業者表示，單元二位於南台中市政核心，北鄰七期新市政中心，南接黎明、公益、嶺東與南屯生活圈，採低密度開發，建蔽率僅25%，形成稀有的悠閒生活氛圍，近年吸引多家米其林餐廳進駐，已逐步形成高質感生活聚落。

立辰開發經理蔡鴻霖表示，目前台中房市陷入盤整，尤其是高總價市場，在盤整期中，單元二仍有不少4,000萬元以上高價住宅成交，顯示高資產族對該地段具有高度信心，正積極布局保值性強的品牌產品。

如「續森」為訴求生機建築理念的陸府建設，在單元二的代表作。陸府建設強調「開發多少土地，就還給地球多少綠意」，在續森一案，則以適地適種的原生植物營造社區自然景觀。

實價揭露，續森今年3至4月間就有三筆總價破5,000萬元的成交，個案銷售至今，單價最高達每坪99.1萬元，其中更有高樓層戶總價超過1億元，寫下區域新高紀錄。

精銳建設早在16年前就於單元二布局四筆逾2,000坪精華基地，新案「精銳ABBA瑞至」主打大基地開發、戶戶三面採光與樓高3.6米設計，個案並發揮七座樹木銀行資源優勢，為住戶打造景觀，成功吸引高資產族群青睞。