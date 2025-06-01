中小企業永續轉型 標竿學習／大武山牧場 養永續雞蛋

雞蛋，是不少台灣人餐桌上的日常食材，也是屏東大武山牧場實踐永續ESG的起點。從基礎的碳排查、動物福利，再到使用有機肥與打造綠電，大武山正悄悄打造一套「屬於台灣農牧業的ESG模組」。大武山牧場營運長魏毓恆毫不遲疑地說，「我們的理念是，每一顆蛋都要做到最完美。」

豐富化籠舍 善待雞隻

從早期與知名速食連鎖品牌合作開始，大武山牧場就導入了530平方公分的雞舍空間標準，遠高於台灣平均400平方公分，近年大武山新建的雞舍，更進一步採用歐盟流行的「豐富化籠舍」，讓每隻雞擁有達750平方公分的空間，籠內設有棲架、假草皮和產蛋箱，模擬自然環境，減少雞隻壓力。

圖／經濟日報提供 魏毓恆笑說，「雞不喜歡被看著產蛋，所以要讓牠們有地方躲起來，踩在棲架上也會比較自在。」大武山此舉，不只提升動物福利，也有助穩定產蛋品質。

近期，大武山已與部分平飼牧場合作，進一步提升雞隻活動空間至950平方公分以上，未來新設雞舍也將全面以動物福利為核心，儘管台灣市場對動物福利蛋的需求尚未普及，但是大武武山仍是努力推動動福蛋，「我們的目標是希望未來每一顆蛋，不只是安全，還是來自快樂雞的產物。」

相比傳統蛋農必須經過多次轉運才上到通路，大武山則堅持自產自銷，減少物流碳足跡，由此建立品牌的可追溯性。

2024年起，公司陸續通過ISO 14064碳盤查與ISO 14067碳足跡認證，今年更規劃推出全台首批「碳足跡雞蛋」，展現ESG成果。

導入AI 提升飼養效率

魏毓恆說，大武山近期還將AI導入日常養雞作業，透過雲端系統比對飼養數據與標準手冊，預測雞隻的產蛋率、飼料消耗與蛋殼強度，以提升飼養效率，間接減少碳排。

話鋒一轉，他也提到，「我們太陽能板有5MW，現在正在談轉供台積電，」綠電收入算是大武山牧場的額外「副產品」。

魏毓恆表示：「我們不是為了做ESG而做ESG，而是發現很多事本來就在做，只是沒有系統化。」像是公司內部早在數年前，便全面導入智慧電表，並推廣省水水龍頭、低碳包材，甚至讓行銷部門重新設計蛋盒，改用邊角料再製紙漿，「厚一點、軟一點，可以更好地保護蛋，還可再回收。」

自2023年上市以來，大武山還推出員工持股信託、酬勞分紅制度，以強化團隊穩定性，「很少會有農牧業這樣做，但我們也希望讓同仁能更夠分享公司成長。」魏毓恆說。

循環共好 雞糞變肥料

值得注意的是，大武山的ESG，不只是自己好，還強調「共好」。大武山牧場的雞糞可全數製成有機肥供應給果農。

有一年，大武山就與鄰近種植玫瑰的花農合作，由大武山提供自製肥料，協助花農種出品相更佳的花卉；花農後來還把將這些玫瑰花銷往台北市的知名甜點品牌，成為一個串起農場、果農與城市消費者之間的減碳共好循環。

提到，有機肥成了果農的新寵，他回想起，「父親出身高雄大樹的果農家庭，從小就在田裡長大，他種過鳳梨、香蕉，也種玉荷包荔枝，一直希望我們可以減少化肥的使用，讓土地能夠生生不息，」就是這份來自農家的信念，讓大武山牧場持續地推動有機肥，支持與果農落實循環經濟。

提到導入ESG的過程，最容易遇到哪些阻力，魏毓恆直言，不是外部法規，而是來自公司內部，「公司每個部門都已經夠忙了，還要填報表、記錄用電，誰不翻白眼？！」

為了化解反彈，大武山選擇讓各部門主動提出「自己能做什麼」，舉凡從行銷設計可再利用的紙漿蛋盒，再到水電單位安裝智慧電表，以及設備部門檢討高耗能機具，讓每個部門都可啟動自己的ESG專案。

超前部署 扮農業標竿

相比其他農牧同行都還在ESG探索階段，大武山卻已快步走在ESG道路上。魏毓恆坦言，一開始有客戶聽說大武山要做ESG，還說不用急，但他沒選擇觀望，而是盡可能超前部署，儘管目前部分ESG投資，如有機肥仍未回收，但他相信，企業未來的競爭力，就是建立在這些「現在沒人理，但以後不能不做的事情上。」

2022年起，大武山與安永會計師事務所合作撰寫永續報告書，自許為成為農業上市公司標竿。

也因這些舉動，他們吸引到一些永續型基金青睞，「他們最關心的，倒不是我們的營收，而是我們的碳排數據，」魏毓恆說，最近他看到有些餐廳會把「本店使用大武山動物福利蛋」，作為餐廳爭取消費者認同的一環，他相信，這樣的風氣會愈來愈多，唯有更多消費者願意為理念買單，ESG才真正能轉化為品牌競爭力。而大武山正走在一條與土地共好、與時代同步的道路上。