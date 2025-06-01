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美國關稅風暴 中鋼陷逆風 前景多重挑戰待解

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

中鋼（2002）4月虧損，為今年首見，隨著美國關稅風暴起伏不定，鋼市前景晴雨難測，中鋼後續恐面臨更多挑戰，經營團隊將持續推動產品升級、降低成本等策略，一步一腳印向前走。

中鋼專家分析，高爐煉鋼是計劃生產，接多少訂單就生產多少並在提貨月分入帳。中鋼今年前三個月都有盈餘，4月虧損，主要來自中國大陸鋼價疲弱，壓抑亞洲鋼鐵行情。

根據統計，大陸鋼鐵產能過剩可能達5,000萬公噸，加上內需不振，鋼價長期低迷，亞洲鋼廠被迫降價應戰，中鋼獲利空間被擠壓。因此，中鋼4月虧損反映的是亞洲區域性鋼鐵價格結構失衡與產能競爭，不是美中貿易政策造成；但接下來美中關稅戰對市場信心產生打擊，間接影響可能加劇，將在接下來幾個月陸續呈現。

鋼鐵 中鋼

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